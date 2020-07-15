13年前發現小行星 以「台北天文館」為名

國際天文學聯合會（IAU）通過，將編號300300號小行星命名為「台北天文館」，這顆小行星由現任鹿林天文館台長林宏欽與葉泉志發現，長時間確認行星軌道後，賦予永久編號，經由中央大學向IAU推薦，正式命名為TAM，即台北市立天文館（Taipei Astronomical Museum）的英文縮寫，表彰台灣成立最早、規模最大的天文專業博物館在天文教育及推廣上的貢獻。

過去許多行星，常以人名、地名命名，比如陳樹菊、雲門，甚至還有林書豪，都是小行星的名稱。天文館表示，這些名稱都是由發現者向IAU提出申請，經審核確認無重複名稱，才能通過命名。

去年IAU通過「科博館」與「孫維新」，與這次的「台北天文館」同樣是由林宏欽與葉泉志發現，天文館表示，這顆小行星是他們在2007年，於中央大學大天文所鹿林天文台巡天計畫（LUSS）拍攝的影像中發現，經過長期觀測確認後，賦予永久編號第300300號，再由中央大學推薦，經審核通過後正式命名。

天文館表示，「台北天文館」是一顆位於主小行星帶內的小天體，軌道半長軸約2.446天文單位，相當於3億6千6百萬公里，以3.83年的周期繞太陽公轉，其直徑約1.4公里。目前在巨蟹座方向距離地球約5億3千萬公里處，亮度僅約22等，必須以大型天文望遠鏡才能拍攝到它。

天文館也說，300300號小行星屬於王后星族（Massalia family）中6000多個成員之一，估計是約1.5至2億年前因王后星（20 Massalia）的前身遭撞擊後形成，最大成員是直徑約150公里的王后星，屬矽質的S型小行星。

天文館表示，中央大學與台北天文館將於7月18日13時30分在台北天文館演講廳舉辦命名授贈儀式，並由發現人林宏欽進行專題演講，重現13年前發現這顆小行星的過程，現場也將舉辦解說導覽，民眾於7月18日至8月16日間皆可持優待票進入展示場參觀這顆以館為名的小行星。