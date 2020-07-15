推東高9區旅遊 市府宣布「東高慢食旅車隊」成立
配合振興三倍券及安心旅遊自由行熱潮，高市府請知名主持人陳鴻推廣「東高慢食旅」遊程，宣傳東高雄9區觀光，並宣布成立「東高慢食旅車隊」，解決偏鄉觀光交通不便問題。
高雄市觀光局主推的東高雄三軸線遊程，包括「穿越歷史」主題的內門、美濃、六龜、茂林路線，「尋訪神居」主題的旗山、杉林、甲仙、那瑪夏路線，及「走回自然」主題的旗山、美濃、六龜、桃源路線。
另觀光局也推「散客自由行」3天2夜，首日遊六龜自然生態、品山茶、夜宿寶來；次日前往茂林體驗原民部落之美，並夜宿茂林；第3日返回美濃、旗山造訪客家風味老街及品嘗客家美食等。
代理市長楊明州表示，現在各縣市都卯足勁，希望吸引其他縣市遊客到訪，高雄市也不例外，而東高雄九區是高雄的後花園，包括那瑪夏、桃源、茂林、旗山、六龜、美濃、甲仙等，可看、可玩、可吃的地方很多，需要大家親自來體驗。
觀光局代理局長邱俊龍表示，傳統偏鄉觀光，最重要是住宿跟交通的問題，觀光局今年4月公告「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，開放原鄉、偏鄉民宿申請，解決住的問題。
至於交通問題，邱俊龍說，今天結合台灣觀巴和大都會衛星計程車、和運大車隊等，專門跑東高路線，解決交通問題。另也針對9區進行導覽人員培訓，讓東高觀光產業更趨完整。
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