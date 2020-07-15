賣太快！ 郵局三倍券開賣首日已突破60萬份

三倍券今天（15日）正式開始領取，但是除此之外，各部會也加碼推出振興方案，例如文化部推出可看電影、買書的「藝FUN券」；客委會推出「浪漫客庄旅遊券」；教育部推出「動滋券」；農委也有「農遊券」，這些票券若能幸運全數拿到手，加上三倍券，就等於付出1000即可獲得7150元。但是這些票券這麼多，有什麼用途，又該如何領取呢？整理包帶你一次看！

2020-07-15 14:28