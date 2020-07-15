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賣太快！ 郵局三倍券開賣首日已突破60萬份

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
振興三倍券開賣，各郵局大排長龍，圖為嘉義市文化路郵局。 記者李承穎／攝影
振興三倍券開賣，各郵局大排長龍，圖為嘉義市文化路郵局。 記者李承穎／攝影

「振興三倍券」今天開賣，不少郵局都湧入購券人潮。根據中華郵政統計，截至下午4時止，中華郵政銷售振興三倍券總量為63萬2252份，突破中華郵政原本預估的60萬份。

根據現場實測，原本郵局預估平均一人處理時間約2.5分鐘，不過根據現場狀況，平均一份處理時間不到一分鐘，處理速度還算平順。

中華郵政表示，原本預估一天處理的件數約60萬件，但今天預估處理件數有機會突破70萬件。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困 郵局

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