兒童財商正夯！台新Richart助攻養出小小巴菲特

寶貝上了小學，開始學習算術，也對數字越來越有概念，於是，你為他開立一個專屬帳戶，讓他練習儲蓄，從小體驗「複利的威力」；你也教他如何運用金錢，「吃米要知道米價」！每個月轉零用錢給他時，還會附上一張你和他的溫馨合照，讓孩子在生活中就能培養管理金錢的智慧，教出「會理財又有溫度」的孩子，這麼棒的理財工具，身為愛孩子的家長，您怎麼能錯過？

▲少子化讓家長更注重孩子的理財教育。 圖／shutterstock圖庫

富腦袋比富口袋更受用 開立兒童帳戶不用臨櫃現今社會少子化趨勢，讓家長更注重孩子的理財規畫，據銀行業者統計，2019年兒童帳戶新增開戶數約1萬戶，且近五年來，兒童帳戶的資產價值平均每戶以年年8%的速度在增長，不禁令人感嘆「小孩比大人還有錢！」

然而，給孩子吃魚，不如教他們如何釣魚，富腦袋比富口袋更能讓孩子受用一生。

啟發孩子的理財智商，就從開立一個好用的銀行帳戶開始！你以為開立帳戶一定要花時間跑到銀行臨櫃辦理嗎？「台新Richart數位銀行」突破框架，讓家長炎炎夏日不用出門，在家就能輕鬆為孩子開立銀行帳戶；小朋友只要年滿七歲，就能在家長的協助下線上填資料，擁有人生第一個銀行帳戶。

▲小朋友只要年滿七歲就能線上開戶，家長省下時間不用跑分行。 圖／shutterstock圖庫

打開APP利息金額一目了然 最高可享臺幣活儲利率1%「台新Richart」由綁著紅色領結的可愛狗狗帶路，讓孩子在透明好懂的APP介面下，實現簡單管錢術！Richart帳戶可以結合Visa金融卡，提領現金超方便，也可綁定學生悠遊卡設定自動加值，搭乘捷運、公車、小額購物，再也不用擔心「餘額不足」。出國旅行前還可自己練習買外幣，讓孩子對數字更有感。如果想讓孩子養成儲蓄的習慣，「台新Richart」小白狗絕對是您的好幫手！小朋友只要打開APP，就能清楚看到累積的利息金額，最高可享臺幣活儲利率1%，並且每月付息，讓孩子享受儲蓄增值的成就感。

▲「台新Richart數位銀行」APP介面友善易懂，交易紀錄一目了然。 圖片來源／台新銀行官網

從小養成記帳習慣 培養「駕馭金錢」的能力為了讓七歲小孩就能輕鬆操作，「台新Richart」APP特別設計友善的介面和功能，每筆交易紀錄一目了然，除了文字備註外，也能使用拍照功能留底，家長可透過Richart帳戶教導孩子養成記帳習慣，幫助孩子從小培養「創造金錢」與「駕馭金錢」的能力，在生活中訓練孩子擁有責任感以及好習慣，養出小小巴菲特。

此外，台新Richart首創「轉帳還能夾帶照片與留言」功能，家長透過帳戶轉零用錢給孩子時，可以順便傳送愛的叮嚀或照片，讓親子關係更加溫。同時，台新銀行ATM遍布多點，提款方便，每月享有跨行提款與跨行轉帳各五次優惠，需要現金的時候，Richart就在城市的角落守候你！

▲台新Richart首創「轉帳還能夾帶照片與留言」功能，讓親子關係更加溫。 圖片來源／台新銀行

現在只要年滿七歲且持有中華民國國民身分證的本國國民，下載Richart APP或於Richart官網線上申請，並送出開戶資料，即可完成開戶。 凡預先登錄活動連結( https://tsbk.tw/TDW6G/ )，於2020/8/31前完成開戶且首次登入APP的新用戶，可獲得100元用戶禮。7至20歲的未成年人透過家長(法定代理人)身分驗證完成開戶，還可以加碼參加「未成年人月月抽獎」，限量Richart獨家好禮：野餐墊、萬用杯袋、手提保溫瓶，等你帶回家！