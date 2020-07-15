海生館「魯凱漁你相遇」特展 看見生活智慧

國立海洋生物博物館籌劃2年的「魯凱漁你相遇」特展昨天開展，除了展示海生館、中山大學和屏東霧台部落三方，踏勘調查北隘寮溪流生態和部落漁獵文化設計的「魯凱族淡水魚行動展示箱」， 並介紹魯凱族人傳統漁獵工具及特殊漁法，展現出早期族人與自然共生的生活態度，提醒保護河川和海洋的重要。

「淡水魚是評定河川生態健康的指標生物！」海生館長陳啟祥說，魯凱族主要在屏東縣北方的霧台鄉、三地門鄉，北側高山溪流順著北隘寮溪南流入海，從溪流到海洋，從個體到群體，唯有建立健康的環境生態，人與自然才能永續共存；魯凱族人稱河流為「魚走的路」，以傳統生態知識守護淡水魚也守護溪流環境的精神，促成這次的特展。

「魯凱漁你相遇」特展在海生館台灣水域館河口區，現場以竹製大型漁具做為入口意象的起點，透過傳統漁具進入魯凱族人的漁獵文化，展區也撥放傳統特殊漁法「魚藤捕魚」的示範影片，藉此了解魯凱族人對自身周遭環境的自然運用，同時訴說族人與溪流生態共生共存，傳達「取之於自然，用之於自然，回饋於自然」的共融狀態。

館方說，特展以山海交流為設計理念，搭配魯凱族文化特色元素的圖文解說和以苧麻、竹子為材質的傳統漁具，如釣具、竹製魚荃等，引領民眾了解魯凱族人「與族人共有共享、與萬物共生共榮」的生活智慧，藉由山海交流，從河流到海洋，唯有健康的河流才能創造永續經營的海洋；展至明年3月， 也將移展至霧台魯凱族文物館，盼延續展覽的效益。