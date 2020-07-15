泡泡尿苦惱 醫師：當心是腎臟病警訊

有泡泡尿症狀莫輕忽，若持續未改善，這可能已傷及腎臟功能，醫師提醒，應速就醫，避免病情加劇。

56歲蔡先生，無任何慢性病史，也沒服用任何藥物，日前因呼吸喘來到台南柳營奇美醫院掛急診，經抽血檢驗及胸部X光檢查，發現其腎臟功能已很差，且有急性肺部積水。

詢問後發現，蔡已有泡泡尿一段時間，緊急血液透析治療，呼吸急促情況慢慢改善，但是腎臟功能沒有明顯恢復，須長期洗腎治療。

柳營奇美醫院腎臟科醫師黃于恬表示，台灣是世界有名洗腎王國，泡泡尿就是腎臟病警訊之一。但不是所有泡泡尿都是有問題，關鍵在於分辨尿液中溶質是否存在蛋白質，也就是蛋白尿。

她說，正常生理情況下，如尿液速度較快、溶質濃度較高而改變尿液的表面張力，小便時可能會出現泡泡；此外，發燒、感染或運動導致腎臟過濾通透性改變時，也會造成暫時性蛋白尿，通常會在引發因素消失後消失，民眾不用太過於緊張。

此外，也有可能是好發在年輕男性、良性「姿勢性蛋白尿」，與活動和站立有關，躺著時即不會有蛋白尿發生，通常隨著年紀增長後逐漸改善。但若是蛋白尿伴隨水腫、高血壓、疲倦等其他系統性的表徵，就應進一步檢查來分辨小便形成泡泡原因。

黃于恬說，臨床上最常造成蛋白尿原因是糖尿病腎病變，台灣洗腎病人有4成以上是因糖尿病腎病變惡化導致末期腎病變，比例相當高，且糖尿病病人出現微量蛋白尿的時間，往往比腎臟功能惡化的時間早，心臟疾病產生機會也會因微量蛋白尿出現而上升。

另外，有些嚴重的蛋白尿會合併下肢水腫，臨床上稱為腎病症候群，這類病人過去並沒有糖尿病及高血壓等慢性疾病，卻意外發現有蛋白尿，此時則需安排腎臟切片和染色才能夠確診，也才能做正確治療。

她建議，糖尿病腎病變的病人，應要更積極控制血糖、血脂和血壓，採取低蛋白飲食，並定期做尿液及腎臟超音波檢查，有抽菸者務必要戒菸，早期發現蛋白尿，早期介入治療。