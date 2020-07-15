零食代購客皮繃緊了！ 國外買零食總重限帶6公斤

海外零食連線代購深受消費者青睞，尤其現在受疫情影響不能出國玩，日韓零食代購更夯。但為了避免有人假藉自用名義，規避查驗登記來販售牟利，並造成食安漏洞，因此衛福部食藥署擬祭出新規範，凡自國外攜回或寄回的糖果、餅乾等食品，每日總計不得超過六公斤，否則最高可處以新台幣300萬元罰鍰。

食藥署今日預告修訂「輸入食品及相關產品符合免申請輸入查驗之條件與其適用之通關代碼」草案，就「錠狀、膠囊食品」、「嬰兒與較大嬰兒配方食品」及「一般食品」，訂定每日合計限量等，以合理規範民眾自用範圍。其中針對「一般食品」，將修改規定為每日合計不得超過六公斤。

食藥署食品組簡任技正蕭惠文表示，按正常程序，進口食品要在國內販售，都必須向食藥署申請食品輸入查驗，以針對動物用藥、農藥及添加物等進行檢驗，管控食安風險。

而過去便已針對民眾自國外攜回或寄回的食品有限量管制，但為每一種類食品不得超過六公斤，因此便有民眾帶回或以國際郵包方式寄回不同種類的糖果、餅乾，多達十幾公斤，並於網路上販售。

蕭惠文表示，因此食藥署決定限縮規定，限制自用合理範圍，以確保食品安全。如合計超過六公斤，便須申請查驗後才可領回，而若未經查驗便於市場上販賣，將依食安法開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。該草案即日起展開60天預告期，蒐集各界意見。