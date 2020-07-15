全台首間「3D彩繪夜市」！童話市集開幕送30萬折價券

隨著暑假到來，全台第一間藝術3D立體彩繪夜市「童話市集」，也將於7月17日於桃園正式開幕。整座夜市除了有各種適合小朋友的傳統童玩、益智遊戲外，處處還設有3D立體彩繪裝置，可以讓大小朋友拍照打卡。為慶祝開幕，還會舉行小小撈魚王比賽、加贈30萬的消費折價券等優惠活動。

「童話市集」位於御花園夜市舊址，鄰近永康公園，佔地4,000坪，每周三、五、六晚間17:00至23:50營運。整座夜市空間區分為室內區、室外區，共計有200個攤位，並且設有大型廣場，可辦理各種主題活動。亦有1,300坪的特約停車場可供民眾使用。

業者表示，童話市集是全國首創第一個藝術3D立體彩繪夜市，處處都藏有3D立體彩繪驚喜，而且整間夜市就是為了小朋友打造，進駐攤位有各種齊全的傳統童玩加益智遊戲，包括撈魚、套圈圈、彈珠台、射弓箭或者球類九宮格，另也有各式小吃可供品嚐。

為慶祝開幕，7月17日、18日將會舉辦小小撈魚王比賽，當日冠軍的小朋友可以獲得波士頓大龍蝦一隻。另外為迎接振興券熱潮，開幕期間也會加碼發放總價30萬的消費折價券供民眾使用。

【童話市集】

地址：桃園市中正五街310號 （永康公園正對面）