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長榮航空全新官網上線 響應式網頁超方便

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空新版官網主視覺延續787夢幻客機塗裝，以「微笑曲線」作為全新官網的設計主軸。圖／截自長榮官網
長榮航空新版官網主視覺延續787夢幻客機塗裝，以「微笑曲線」作為全新官網的設計主軸。圖／截自長榮官網

長榮航空全新官網今天亮相。長榮說，為滿足今日消費者透過行動裝置隨時隨地獲取重要訊息與購物的高速時代，全新官網採用響應式網頁設計(RWD, Responsive Web Design)技術，EVA Mobile APP也新增生物辨識功能，讓旅客能夠透過各種行動裝置及電腦使用長榮航空所提供的跨平台一致性服務，全新個人化的直覺圖像操作介面，以貼近使用者邏輯方式呈現，提供民眾最便利的數位服務。

長榮說，改版官網操作介面，採用「使用者經驗 (UX, User Experience)」的設計方法，以使用者角度為出發點，在初始階段與近百位18至55歲的內、外部使用者，歷時四個多月的深度訪談，了解其需求與使用習慣，並透過數據分析將結果應用在網站操作流程設計，同時也搭配個人化的直覺圖像操作介面設計；在設計階段，亦邀請商務人士及以休閒為目的的旅客兩大主要客群，進行深度的可用性測試，讓網站服務功能更貼近使用者邏輯的方式呈現。

長榮說，為更加便利旅客在官網預辦登機，日前已將預辦登機時間調整為班機起飛前48小時至70分鐘，現在更推出登機證多元輸出的方式，完成預辦登機後，可自行列印、電子郵件或簡訊接收電子登機證，使用預辦登機能夠更方便。網址為www.evaair.com

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