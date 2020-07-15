雨彈來了！西南風加對流雲系發展旺 五縣市大雨特報

中央氣象局稍早對五縣市發布大雨特報。西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(15)日東北部地區及台北、新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【中央社＼台北15日電】

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天下午針對基隆市、台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣等5縣市發出大雨特報，提醒民眾要注意瞬間大雨。

中央氣象局指出，對流雲系旺盛時，易有短時強降雨，今天大台北、東北部地區及桃園山區都有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，台灣到18日前的天氣都會受到西南風影響，尤其明天（16日）上半天的時間，中南部出現短暫陣雨跟雷雨的機率高，南部沿海有局部大雨的機率，其他地方都是多雲到晴，過了17日，西南風減弱，水氣減少，雨勢就不會這麼多。

氣象局指出，19日至21日太平洋高壓再度增強影響，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。