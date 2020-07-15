流浪犬培訓為心輔犬 協助開發特殊兒童潛能

桃園市府青年局青創指揮部輔導的心創團隊台灣心輔犬培育團隊，與桃園聯新國際醫院合作舉辦特殊兒童潛能開發課程，訓練流浪犬成為合格的專業教育犬「心輔犬」，幫助妥瑞症、亞斯伯格症、情緒障礙及學習障礙的孩子認識自我 開發潛能。

台灣心輔犬培育團隊於去年7月成立，是全台唯一透過專業互動陪伴犬療育銀髮族與特殊兒童的團隊，迄今以巡迴課程服務全台10縣市，今年8月與聯新國際醫院合作開課，幫助6到12歲的早療兒童，提供特殊族群教育課程。

負責人陳奕君指出，心輔犬類似具國際認證的療育犬，除了能幫助人們緩解壓力、疏解情緒，團隊研發個別化教育課程，藉由個案與心輔犬互動給予學習動機，幫助情緒認知、情緒、物理及職能復健，並引導接受及面對情緒與社交訓練動力，具有教育功能。如「情緒」課程，讓過動症兒童觀察心輔犬的各種情緒信號，並回頭了解自己及周遭同學的情緒反應，學會同理他人，練習社交技巧。

團隊目前有戚風、奶茶、墨墨3隻心輔犬，訓練長鍾皓宇表示，它們皆是混有台灣犬血統的米克斯犬，有機警、聰明、反應快、地域性強、護主、忠心的特色，會選擇學習能力及環境適應力佳且親人的犬隻訓練。她也指出，由於狗狗待過收容所，加上台灣環境對動物不友善，使它們對「男人」有警戒心，有低吼等不友善的表現，這也是訓練心輔犬社會化的重要課題。