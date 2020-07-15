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今年新生兒恐跌破16萬人民團批加碼育兒津貼錯誤政策

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

政府喊托育津貼加碼至5000元，看似可以減輕父母育兒負擔，但托育政策催生聯盟批評加碼育兒津貼「完全是錯誤政策」，政府不該一昧推女人回家育兒，使家庭收入驟減，連帶影響托育品質下降，政府應該積極設置公共托育，才有辦法抵抗低生育率。

台灣新生兒人數屢創新低，內政部公告今年上半年新生兒人數僅7萬9760人，預估今年的新生兒人數恐跌破16萬人，托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，政府對抗低生育率，曾提出要把育兒津貼從2500元加碼至5000元，但此舉並非是最好的方式。

台灣主要育兒的照顧者仍以女性為主，台灣女性勞參率在25歲到29歲為高峰，與瑞典相比，高出10%，正值30歲到34歲，正逢生育年齡層的女性，勞參率大幅降低，等於是女性為了育兒被迫離職返家，反觀瑞典勞參率則是隨年齡上升。

劉毓秀表示，台灣與瑞典出現「瑞典女性生育、就業雙贏」與「台灣女性生育、就業雙輸」的兩極發展；台灣一昧加碼育兒津貼，鼓勵女性返家照顧兒女，經濟重擔或在男性身上，也會消耗育兒能量，不利於台灣生育率提升。

她認為，政府不該積極加碼育兒津貼，實際一點應該推動公共托育，提供提供0至2歲平價優質普及的公共托育服務，用公共托育支持育兒父母工作，才是解決少子女化的唯一解方。

衛福部社家署長簡慧娟表示，育兒津貼加碼一事列為前瞻計畫之一，目前仍在通盤討論中，至於公托也持續在增加中，絕對沒有只加碼育兒津貼，不積極設置公托一事。

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