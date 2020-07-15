住新飯店玩新樂園！嘉義長榮文苑 X 鯨奇樂園+故宮南院

今年4月全新開幕的長榮文苑酒店（嘉義）與鄰近全新棒棒鯨奇樂園攜手合作，推出今夏限定「鯨夏我最棒」住房專案，搶攻暑假親子商機。8/31前入住還可免費參觀故宮南院，且有機會獲得嘉義縣政府加碼贈送的300元Q碰券。

新飯店「長榮文苑」自即日起開放預訂「鯨夏我最棒」暑假專案，9月30日前平日雙人房每房4,450元起（原價8,080元），約55折。專案內含咖啡廳自助早餐、鯨奇樂園雙人門票（一大一小，價值600元），還可使用露天泳池、兒童遊戲室等酒店設施。

樓高兩層、佔地2,100坪的鯨奇樂園可同時容納1,000人，是目前南台灣最大的親子室內遊戲場。持「鯨奇海洋館─鯨奇券」即可免費暢玩全台最大室內百萬球池「海盜古戰場」、適合2~5歲幼童的決明子沙坑「決戰沙池場」，以及全台最高約10米、垂直近90度的「驚速滑梯場」等多項設施，炎夏不用到戶外曬太陽也能玩翻天。

此外，暑假期間，長榮文苑酒店另配合故宮南院推出「住嘉義免費遊故宮南院」活動，持酒店訂房憑證即可免費兌換故宮南院參觀券，體驗以故宮代表典藏之一「皇帝的多寶格」所設計的玩具國大冒險系列，還可欣賞夜間水舞秀、無人機群飛燈光秀等。即日起至10月31日期間入住，每房再送嘉義縣政府補助的300元「Q碰券」，持券可至合作店家消費使用，數量有限，送完為止。