超有感夏季保養 最強美容油一瓶完勝

撰文 / 張念慈

疫情暫緩慢慢卸下口罩，不少人這時卻驚覺，防疫時期忽略保養，肌膚出現乾燥、粉刺，想惡補保養，臉上塗塗抹抹卻油水失衡、反而更黏膩。頂級油保養品牌鉑翡斯建議，夏季保養絕非拼命洗臉就清爽，透過簡單保養步驟，就能找回夏季美肌力。

夏季保養兩地雷 小心肌膚越變越糟

美容油保養使用簡單，可避免夏季保養兩地雷。 圖／PROPHECY MOROCCO鉑翡斯 提供
美容油保養使用簡單，可避免夏季保養兩地雷。 圖／PROPHECY MOROCCO鉑翡斯 提供

夏天容易流汗出油，許多人習慣隨身攜帶吸油面紙，或是勤洗臉，讓臉上一滴油光都看不見，以為這樣才是真清爽，結果肌膚因為缺水，出現痘痘、粉刺、脫屑，只好分泌更多的油脂來保護皮膚。

另一個失敗做法是，怕肌膚流失水分，所以拼命把保養品往臉上擦、勤補充，結果原本狀況不錯的肌膚補過頭，花了大把金錢和時間，肌膚反倒油水失衡，外油內乾，出現一臉爛痘。

保養達人的極簡保養法
師承摩洛哥皇室血統的保養品牌鉑翡斯，提出「極簡高效保養」的夏日保養祕訣，讓女性找回健康的肌膚力。以美容油一瓶完勝，取代乳液、精華液的油保養，就是近年備受推崇的全新油保養潮流。

仙人掌籽超能量金萃油，15ml / NT$5,600。 圖／PROPHECY MOROCCO鉑翡斯 提供
仙人掌籽超能量金萃油，15ml / NT$5,600。 圖／PROPHECY MOROCCO鉑翡斯 提供

「極簡高效保養」不單是減去不必要的瓶瓶罐罐、更是把保養流程精簡化。品牌預告因為熱賣即將缺貨的「仙人掌籽超能量金萃油」、「摩洛哥堅果賦活金萃油」被譽為地表最強美容油，只要取數滴塗抹於清潔後的臉部與頸部，就能給予肌膚長效保濕與修護，多效合一，一瓶在手，可取代原本的瓶瓶罐罐保養品。

這樣的功效是因為鉑翡斯的「仙人掌籽超能量金萃油」、「摩洛哥堅果賦活金萃油」都是100%天然採擷珍稀的仙人掌籽以及摩洛哥堅果等頂級植萃，絕無任何其他添加。

「仙人掌籽超能量金萃油」富含最高濃度的甜菜素，及高於摩洛哥堅果油 1.5倍的天然抗氧化成分維生素E，對緊實、修護、均勻膚色及潤澤等都有超強護膚功效。「摩洛哥堅果賦活金萃油」則富含油酸、亞麻油酸等，能幫助肌膚留住水分，具絕佳保濕、滋養、緊實等超強鎖水功效。

(左)超能前導精華露 金燦緊實，120ml / NT$2,800。(右)超能前導精華露 鎖水亮澤，120ml / NT$2,000。 圖／PROPHECY MOROCCO鉑翡斯 提供
(左)超能前導精華露 金燦緊實，120ml / NT$2,800。(右)超能前導精華露 鎖水亮澤，120ml / NT$2,000。 圖／PROPHECY MOROCCO鉑翡斯 提供

夏日怕脫妝出油，也不用麻煩的上一堆定妝產品，上妝前只需要將超能前導精華露與頂級金萃油系列，以3:1比例調和使用，可使肌膚清爽保濕，水分充足了、便能降低出油及脫妝，即使油性肌膚或是男性都能無負擔使用。

摩洛哥堅果賦活金萃油，28ml / NT$3,600。 圖／PROPHECY MOROCCO鉑翡斯 提供
摩洛哥堅果賦活金萃油，28ml / NT$3,600。 圖／PROPHECY MOROCCO鉑翡斯 提供

肌膚保養 嚴選100%無添加美容油
不少人知道美容油的好，但卻不知道怎麼選美容油？鉑翡斯提供了專業建議，肌膚跟身體一樣，如果吃進不好的油，反而讓肌膚惡化。不少市售美容油，除「油」之外，還添加香氛、界面活性劑、石化來源抗氧化劑、矽靈等不必要物質。只有成分越天然，才能能讓肌膚真正吸收、減少排斥反應。

迎接熱情夏天，成功樹立頂級油保養形象的鉑翡斯、上市以來表現亮眼，在重要的年中慶以及振興券剛發放之際，同步回饋推出平均折扣達7折的組合! 讓更多女性輕鬆入手品牌經典商品，717-731 的超值年中慶活動快趁機入荷。

夏日折扣季由此買 >>> https://tw.prophecymorocco.com/pages/SummerSale2020

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