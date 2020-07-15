快訊

2歲以下持居留證陸籍子女 開放申請入境

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輪椅不是越貴越好 專家教你這樣買

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
若選到不合適的輪椅，對乘坐者和照護者都會造成傷害。記者楊雅棠／攝影
若選到不合適的輪椅，對乘坐者和照護者都會造成傷害。記者楊雅棠／攝影

對行動不便者和年長者來說，輪椅可說是重要的代步工具，尤其我國已邁入高齡社會，「機械式（手動式）輪椅」的需求大增。然而若是選擇不對的輪椅，長期坐著，可能因為循環不好導致褥瘡，甚至脊椎側彎等二次傷害，對照護者來說也會造成傷害。因此醫師提醒，購買輪椅時須考量使用目的，並針對尺寸、操作性、重量、外觀選適合的輪椅。

一名50歲的男性因腦部損傷合併四肢無力，且因患有糖尿病，循環不好。由於長期坐在輪椅上，連追劇都坐著，導致薦椎處因長期壓迫，出現一個二公分乘二公分的褥瘡。經過每兩小時移動姿勢，並選擇可仰臥的輪椅後，改善症狀。

三總復健醫學部物理治療科主任蔣尚霖表示，考量經濟因素，機械式輪椅的需求遠大於自動輪椅。但輪椅不是越貴、功能越多就最好，若選到不合適的輪椅，對乘坐者和照護者都會造成傷害。

常見的傷害包括：因久坐且壓力不平均而產生的褥瘡、因輪椅不符身形導致的脊椎側彎和胸椎後彎，或是操作性不佳，長久推輪椅時導致肌腱炎、腕隧道症候群和三角肌僵硬等。

因此必須依據症狀特徵、身材尺寸以及使用目的，例如是否還需要上班、是否有長期久坐的需求等來選用，因此就算一樣的症狀，使用的輪椅也可能不同。

該如何選擇合適的輪椅呢？蔣尚霖表示，輪椅光種類就分為很多種，包括一般鐵輪椅、較輕的鋁合金輪椅、後輪內夾，適合靈活運動的高活動型輪椅，以及針對需久坐者設計的仰躺輪椅和空中傾倒輪椅，以預防姿勢性低血壓或褥瘡。

蔣尚霖建議，選擇輪椅時，尺寸上要注意座位寬度，最好比臀部最寬處多一英吋（約2.5 公分）；高度比腳後跟到膝蓋後側的距離還要多二英吋（約5.1公分）；座位深度要比膝蓋後側到臀部後緣的距離少一到二英吋，靠背高度則是上緣最好在肩頰骨下方兩英吋，乘坐者的胸椎才不會過度前彎；扶手高度應為臀部底面到肘關節的距離，站起時才方便施力。

食藥署醫粧組科長蔡文偉則提醒，機械式輪椅在國內屬於第一級醫材，除了考量尺寸、操作性、重量、外觀外，輪椅的靜態、衝擊與疲勞強度測試重要的安全考量。且為了讓民眾更安心，自今年7月29日起，食藥署也要求機械式輪椅的性能安全及結構強度須符合國家標準CNS14964-8、ISO7176-8或其他同性質相關標準。

蔡文偉表示，購買前應先看清楚包裝或標籤上的醫療器材許可證字號，若不清楚也可透過食藥署網站的「醫療器材許可證資料庫」（ https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx ）確認產品是否核發許可證。

久坐 食藥署

延伸閱讀

郵局開放領三倍券 民眾：領紙本安心又實在

影／弘道「爺奶Color Walk 」健走 20日開放報名

影／83歲老婦乘電動代步車在公路遭撞飛不治 畫面驚悚

九州洪水襲養老院14死 職員抓兩老人力竭、道歉後鬆手

相關新聞

棄竹科圓藝人夢 他累積70部作品敲響金鐘

在過去，黃鐙輝這個名字大概等同於搞笑通告藝人、很會做效果的諧星，但他對自己的期待遠高於此。近年來，他跨足戲劇，勇於挑戰不同角色，一次次讓觀眾發現他除了能帶來歡樂，更是一位成功塑造人性各面向的實力派演員。

LOEWE設計師發文轟Converse「呷人夠夠」品牌也回應了

LOEWE設計師Jonathan Anderson，近日罕見的在個人instagram中，發文砲轟曾經合作過的Conve...

在台灣過馬路好難！行人怨要等車過 駕駛吐苦水：不是不讓

台灣行人太弱勢？即使是綠燈，行人在斑馬線上等車流過去等到快紅燈才能過馬路，是台灣常見的街頭風景。

台北榮總新任院長公布？ 副院長李發耀代理

台北榮總院長張德明即將於7月16日退休，誰來接任各方矚目。張德明缷任，今天上午行政院核定，北榮總院長一職將由目前最資深的...

防堵牛結節疹傳台灣本島 將購15萬劑疫苗儲備

農委會牛結節疹緊急應變小組13日召開專家會議，專家多支持台灣本島牛隻應施打疫苗。農委會今天表示，規劃開國際標採購約15萬...

他怨轉運站座位「沒椅背」怕人靠？專家長知識：反而更方便

每當逛街或是等車時，應該都會希望有座位可以好好坐著休息，若有椅背可靠則更舒適。有網友在臉書社團發問，在轉運站會看到不少座位供人休息，但共通點卻是沒有椅背可倚靠，他附上台北市府轉運站的座椅圖，詢問大家椅背「被消失」的原因為何。

流浪犬培訓為心輔犬 協助開發特殊兒童潛能

桃園市府青年局青創指揮部輔導的心創團隊台灣心輔犬培育團隊，與桃園聯新國際醫院合作舉辦特殊兒童潛能開發課程，訓練流浪犬成為...

今年新生兒恐跌破16萬人民團批加碼育兒津貼錯誤政策

政府喊托育津貼加碼至5000元，看似可以減輕父母育兒負擔，但托育政策催生聯盟批評加碼育兒津貼「完全是錯誤政策」，政府不該...

住新飯店玩新樂園！嘉義長榮文苑 X 鯨奇樂園+故宮南院

今年4月全新開幕的長榮文苑酒店（嘉義）與鄰近全新棒棒鯨奇樂園攜手合作，推出今夏限定「鯨夏我最棒」住房專案，搶攻暑假親子商...

輪椅不是越貴越好 專家教你這樣買

對行動不便者和年長者來說，輪椅可說是重要的代步工具，尤其我國已邁入高齡社會，「機械式（手動式）輪椅」的需求大增。然而若是...

短版上衣正流行 中醫建議女孩這件小物帶起來

今年夏天流行短版上衣，許多女孩自信展露腹部肌膚，再搭配高腰褲，達到腰細、腿長的視覺效果。不過由於天氣炎熱，室內場所冷氣大...

基隆海洋廣場暑假開唱22場次 仲夏樂集17日晚登場

基隆市文化局於7月17日至19日、24日至26日連續兩個周末假日，在港邊的海洋廣場舉辦基隆仲夏樂集，共有20組的多元表演...

熱門新聞

隋棠親子餐廳當一日村長 透露3個小孩的媽媽心情

山友煮泡麵神遇「Q萌特有種」動物 網羨翻：超幸運

半夜突遇隱翅蟲大軍！打不死、不能摸 苦主叮嚀：要用熱水

威力彩周四頭獎上看18.3億 台彩：三倍券可加碼投注

口罩神隊友！14日起大樹藥局陸續供應480萬片

冷氣噴出10幾隻飛行蟑螂 神人曝30分鐘解決辦法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。