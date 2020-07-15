輪椅不是越貴越好 專家教你這樣買

對行動不便者和年長者來說，輪椅可說是重要的代步工具，尤其我國已邁入高齡社會，「機械式（手動式）輪椅」的需求大增。然而若是選擇不對的輪椅，長期坐著，可能因為循環不好導致褥瘡，甚至脊椎側彎等二次傷害，對照護者來說也會造成傷害。因此醫師提醒，購買輪椅時須考量使用目的，並針對尺寸、操作性、重量、外觀選適合的輪椅。

一名50歲的男性因腦部損傷合併四肢無力，且因患有糖尿病，循環不好。由於長期坐在輪椅上，連追劇都坐著，導致薦椎處因長期壓迫，出現一個二公分乘二公分的褥瘡。經過每兩小時移動姿勢，並選擇可仰臥的輪椅後，改善症狀。

三總復健醫學部物理治療科主任蔣尚霖表示，考量經濟因素，機械式輪椅的需求遠大於自動輪椅。但輪椅不是越貴、功能越多就最好，若選到不合適的輪椅，對乘坐者和照護者都會造成傷害。

常見的傷害包括：因久坐且壓力不平均而產生的褥瘡、因輪椅不符身形導致的脊椎側彎和胸椎後彎，或是操作性不佳，長久推輪椅時導致肌腱炎、腕隧道症候群和三角肌僵硬等。

因此必須依據症狀特徵、身材尺寸以及使用目的，例如是否還需要上班、是否有長期久坐的需求等來選用，因此就算一樣的症狀，使用的輪椅也可能不同。

該如何選擇合適的輪椅呢？蔣尚霖表示，輪椅光種類就分為很多種，包括一般鐵輪椅、較輕的鋁合金輪椅、後輪內夾，適合靈活運動的高活動型輪椅，以及針對需久坐者設計的仰躺輪椅和空中傾倒輪椅，以預防姿勢性低血壓或褥瘡。

蔣尚霖建議，選擇輪椅時，尺寸上要注意座位寬度，最好比臀部最寬處多一英吋（約2.5 公分）；高度比腳後跟到膝蓋後側的距離還要多二英吋（約5.1公分）；座位深度要比膝蓋後側到臀部後緣的距離少一到二英吋，靠背高度則是上緣最好在肩頰骨下方兩英吋，乘坐者的胸椎才不會過度前彎；扶手高度應為臀部底面到肘關節的距離，站起時才方便施力。

食藥署醫粧組科長蔡文偉則提醒，機械式輪椅在國內屬於第一級醫材，除了考量尺寸、操作性、重量、外觀外，輪椅的靜態、衝擊與疲勞強度測試重要的安全考量。且為了讓民眾更安心，自今年7月29日起，食藥署也要求機械式輪椅的性能安全及結構強度須符合國家標準CNS14964-8、ISO7176-8或其他同性質相關標準。

蔡文偉表示，購買前應先看清楚包裝或標籤上的醫療器材許可證字號，若不清楚也可透過食藥署網站的「醫療器材許可證資料庫」（ https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx ）確認產品是否核發許可證。