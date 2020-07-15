省到最高點！大潤發祭出超殺優惠力挺振興

熱騰騰的振興三倍券甫上路，怎麼花最划算？根據媒體街訪調查顯示，大多數民眾領券後，最想買的還是尿布、奶粉、家電……等這些日常必備的生活用品。眾家業者也祭出超佛心的振興優惠方案，吸引許多人都想趁便宜衝一波，把握機會大買特買，一舉提升全家人的生活品質。

大潤發祭出超殺優惠方案，吸引民眾想趁便宜買起來。 圖／大潤發 提供

連鎖量販店大潤發也祭出超殺優惠力挺振興，加碼三重送：振興護照、現金九折券和聯名卡優惠，最高可幫會員省超過三萬元！消費者只要於7月15日至7月31日間至大潤發實體量販店消費並加入會員，即可獲得一本「會員專屬—振興回饋護照」，依照護照內優惠期限購買該商品，可憑截角享有好康特惠，活動持續至8月16日止。

大潤發推出一系列加碼折扣，要幫消費者「把錢變大！」 圖／大潤發 提供

優惠商品種類多元，任君挑選，同時推出一系列加碼折扣，就是要幫消費者「把錢變大！」舉例來說，家庭主婦至大潤發購買衛生紙，可憑護照截角省20元，買尿布可省150元，此外，民生用品(衛生紙、尿布、紙巾……)消費滿888，再送100元，要讓精打細算的婆婆媽媽暴衝到店內大採購！小資族買華碩14吋筆電，憑護照可再省2千元，買LG免曬衣變頻乾衣機，再省3千元；上班族想要省午餐錢，也可持護照至美食街享受吉野家、三商巧福、肯德基、漢堡王等餐飲優惠，7/17~7/19消費還送９折現金抵用券，就是要給會員滿滿的大紅包！「放大面額、放大折扣」，讓消費者花錢更開心、省錢更有感，一起用新台幣振興台灣經濟！

大潤發力挺振興加碼三重送，怎麼買都划算。 圖／大潤發 提供

民眾於7/15至8/16活動期間，於台新銀行官網首次申辦大潤發聯名卡，新戶可獲得最高500元首刷禮。原本就是台新卡友的消費者申辦聯名卡，也可獲得200元大潤發即享券。現在就來大潤發一次購足生活用品，怎麼買都划算，讓消費者不必多花費心思便能搶便宜，想省荷包的民眾千萬別錯過！

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