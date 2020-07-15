短版上衣正流行 中醫建議女孩這件小物帶起來

今年夏天流行短版上衣，許多女孩自信展露腹部肌膚，再搭配高腰褲，達到腰細、腿長的視覺效果。不過由於天氣炎熱，室內場所冷氣大多很強，中醫師提醒，皮膚是身體的第一層保護屏障，腹部肌膚裸露易使內臟受寒，建議過敏體質、容易手腳冰冷的女孩，隨身帶一件小外套，進冷氣房就披上，以免衍生腹痛或過敏。

專精女性體質調理的開業中醫師胡心瀕表示，皮膚、頭髮、毛細孔，有抵抗外界邪氣入侵、調節體溫的作用，腹部皮膚一旦接觸冷風，直接受影響的就是內臟。對女性來說，內臟受寒會衍生腹痛、腹瀉、經痛的情況發生，露出皮膚面積越大，影響越明顯。

至於四肢的皮膚，如果穿著無袖衣服或短褲，暴露面積更大。胡心瀕表示，人在戶外時，體溫和環境溫度的差異不大，露出皮膚也不至於受寒，但一進到冷氣房，張開的毛孔還來不及收縮，寒氣就進入身體，過敏體質的人可能會鼻過敏或蕁麻疹發作，許多夏天的感冒也是風寒造成的。

胡心瀕建議，如果腹部只有露出一、兩公分，隨著姿勢改變、衣物滑動，不會露出太大面積腹部皮膚，是比較沒有關係。如果衣服更短一點，穿著無袖或熱褲，在戶外活動都關係，只是一旦進入冷氣房，最好隨身攜帶一件小外套，進到室內就穿起來，本身吸呼吸道比較敏感、體虛而手腳容易冰冷的人，尤其要記得。