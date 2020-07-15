快訊

2歲以下持居留證陸籍子女 開放申請入境

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

短版上衣正流行 中醫建議女孩這件小物帶起來

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
室內場所冷氣大多很強，中醫師提醒，皮膚是身體的第一層保護屏障，腹部肌膚裸露易使內臟受寒。記者邱宜君／攝影
室內場所冷氣大多很強，中醫師提醒，皮膚是身體的第一層保護屏障，腹部肌膚裸露易使內臟受寒。記者邱宜君／攝影

今年夏天流行短版上衣，許多女孩自信展露腹部肌膚，再搭配高腰褲，達到腰細、腿長的視覺效果。不過由於天氣炎熱，室內場所冷氣大多很強，中醫師提醒，皮膚是身體的第一層保護屏障，腹部肌膚裸露易使內臟受寒，建議過敏體質、容易手腳冰冷的女孩，隨身帶一件小外套，進冷氣房就披上，以免衍生腹痛或過敏。

專精女性體質調理的開業中醫師胡心瀕表示，皮膚、頭髮、毛細孔，有抵抗外界邪氣入侵、調節體溫的作用，腹部皮膚一旦接觸冷風，直接受影響的就是內臟。對女性來說，內臟受寒會衍生腹痛、腹瀉、經痛的情況發生，露出皮膚面積越大，影響越明顯。

至於四肢的皮膚，如果穿著無袖衣服或短褲，暴露面積更大。胡心瀕表示，人在戶外時，體溫和環境溫度的差異不大，露出皮膚也不至於受寒，但一進到冷氣房，張開的毛孔還來不及收縮，寒氣就進入身體，過敏體質的人可能會鼻過敏或蕁麻疹發作，許多夏天的感冒也是風寒造成的。

胡心瀕建議，如果腹部只有露出一、兩公分，隨著姿勢改變、衣物滑動，不會露出太大面積腹部皮膚，是比較沒有關係。如果衣服更短一點，穿著無袖或熱褲，在戶外活動都關係，只是一旦進入冷氣房，最好隨身攜帶一件小外套，進到室內就穿起來，本身吸呼吸道比較敏感、體虛而手腳容易冰冷的人，尤其要記得。

中醫

延伸閱讀

影／趣味實驗！蚊子少了這器官 竟會吸血吸到腹部爆裂

中醫改台醫？ 醫界：不如改稱國醫

中醫只有老人在看？調查：19歲以下六成筋骨痠痛來求助

背後涼涼的…她穿傘狀上衣騎車秒變傘蜥蜴 網友笑：很潮

相關新聞

棄竹科圓藝人夢 他累積70部作品敲響金鐘

在過去，黃鐙輝這個名字大概等同於搞笑通告藝人、很會做效果的諧星，但他對自己的期待遠高於此。近年來，他跨足戲劇，勇於挑戰不同角色，一次次讓觀眾發現他除了能帶來歡樂，更是一位成功塑造人性各面向的實力派演員。

LOEWE設計師發文轟Converse「呷人夠夠」品牌也回應了

LOEWE設計師Jonathan Anderson，近日罕見的在個人instagram中，發文砲轟曾經合作過的Conve...

在台灣過馬路好難！行人怨要等車過 駕駛吐苦水：不是不讓

台灣行人太弱勢？即使是綠燈，行人在斑馬線上等車流過去等到快紅燈才能過馬路，是台灣常見的街頭風景。

台北榮總新任院長公布？ 副院長李發耀代理

台北榮總院長張德明即將於7月16日退休，誰來接任各方矚目。張德明缷任，今天上午行政院核定，北榮總院長一職將由目前最資深的...

防堵牛結節疹傳台灣本島 將購15萬劑疫苗儲備

農委會牛結節疹緊急應變小組13日召開專家會議，專家多支持台灣本島牛隻應施打疫苗。農委會今天表示，規劃開國際標採購約15萬...

他怨轉運站座位「沒椅背」怕人靠？專家長知識：反而更方便

每當逛街或是等車時，應該都會希望有座位可以好好坐著休息，若有椅背可靠則更舒適。有網友在臉書社團發問，在轉運站會看到不少座位供人休息，但共通點卻是沒有椅背可倚靠，他附上台北市府轉運站的座椅圖，詢問大家椅背「被消失」的原因為何。

流浪犬培訓為心輔犬 協助開發特殊兒童潛能

桃園市府青年局青創指揮部輔導的心創團隊台灣心輔犬培育團隊，與桃園聯新國際醫院合作舉辦特殊兒童潛能開發課程，訓練流浪犬成為...

今年新生兒恐跌破16萬人民團批加碼育兒津貼錯誤政策

政府喊托育津貼加碼至5000元，看似可以減輕父母育兒負擔，但托育政策催生聯盟批評加碼育兒津貼「完全是錯誤政策」，政府不該...

住新飯店玩新樂園！嘉義長榮文苑 X 鯨奇樂園+故宮南院

今年4月全新開幕的長榮文苑酒店（嘉義）與鄰近全新棒棒鯨奇樂園攜手合作，推出今夏限定「鯨夏我最棒」住房專案，搶攻暑假親子商...

輪椅不是越貴越好 專家教你這樣買

對行動不便者和年長者來說，輪椅可說是重要的代步工具，尤其我國已邁入高齡社會，「機械式（手動式）輪椅」的需求大增。然而若是...

短版上衣正流行 中醫建議女孩這件小物帶起來

今年夏天流行短版上衣，許多女孩自信展露腹部肌膚，再搭配高腰褲，達到腰細、腿長的視覺效果。不過由於天氣炎熱，室內場所冷氣大...

基隆海洋廣場暑假開唱22場次 仲夏樂集17日晚登場

基隆市文化局於7月17日至19日、24日至26日連續兩個周末假日，在港邊的海洋廣場舉辦基隆仲夏樂集，共有20組的多元表演...

熱門新聞

隋棠親子餐廳當一日村長 透露3個小孩的媽媽心情

山友煮泡麵神遇「Q萌特有種」動物 網羨翻：超幸運

半夜突遇隱翅蟲大軍！打不死、不能摸 苦主叮嚀：要用熱水

威力彩周四頭獎上看18.3億 台彩：三倍券可加碼投注

口罩神隊友！14日起大樹藥局陸續供應480萬片

冷氣噴出10幾隻飛行蟑螂 神人曝30分鐘解決辦法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。