基隆海洋廣場暑假開唱22場次 仲夏樂集17日晚登場

基隆市文化局於7月17日至19日、24日至26日連續兩個周末假日，在港邊的海洋廣場舉辦基隆仲夏樂集，共有20組的多元表演團體將帶來22場次的精采演出。

文化局副局長李添慶表示，音樂表演搭配基隆得天獨厚的山海景緻，能近距離身處於城市與自然間，是基隆這座城市最美麗的文化風景，邀請大家在悠揚的樂音演奏中，享受一場浪漫的音樂夜宴。

第一周的活動由「基隆交響管樂團」作為活動開場，接著多次入圍爵士弦樂四重奏的「玩弦四度」與被譽為台版歌喉讚的「尋人啟事The Wanted」將接續上場，「Ｍr.Why花影樂團」、「龤之聲歌手」、「B-MAX馬克筆人聲樂團」、「天馬戲創作劇團」、「紅樓樂團」、「隨心所欲樂團」也將輪番獻藝。

緊接著來到重頭戲的第二周，包括金音獎與海洋大賞得主的「皇后皮箱」、樂團超新星「荷爾蒙少年」、「LINION」，紅遍海內外的「妮可醬」、「I Mean Us」，人氣樂團「無妄合作社」、「好樂團」、「Limi」，基隆在地代表「鏽鉚釘」，還有「On.P.Young紅鼻子馬戲團」、「扯鈴達人～鄭湧蒼」，將一同嗨翻仲夏。活動網址：https://pse.is/Q882D