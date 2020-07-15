LOEWE設計師發文轟Converse「呷人夠夠」品牌也回應了

LOEWE設計師Jonathan Anderson，近日罕見的在個人instagram中，發文砲轟曾經合作過的Converse 。在成功研發熱門的Run Star Hike鞋款之後，居然被過河拆橋，大爆合作內幕，讓網友看傻眼。

Jonathan Anderson自2017年開始Converse就與其合作，推出多款叫好又叫座的聯名鞋款。更在期間共同研發出，嶄新的Run Star Hike鞋款，由於辨識高以及Jonathan Anderson的加持，常常一上市都是被秒殺。但此次Jonathan Anderson在IG上爆料，除了一開始的幾款是由他設計之外，其餘陸續推出的Run Star Hike鞋都與他無關。更讓他痛心的是「Converse竟然會在合作成功之後，就把我從名單上剔除」，這一波的爆料也讓網友，在網路上發起抵制Converse的聲浪。

然而，對於Jonathan Anderson的發文，Converse也在五天之後做出回應，文中對於設計研發的歸屬，刻意避重就輕，只願意肯定Jonathan Anderson曾經合作時的付出，據品牌表示「目前總部仍正在積極了解及溝通中」。

Converse的全文聲明如下：「Converse Run Star Hike 這一鞋型由 Converse 的產品和設計團隊構思而成，靈感源於現有兩個鞋款的元素，即 Chuck 70 的鞋面和 Run Star 的外底，進行拼接組合。該鞋型因此命名為 Run Star Hike，其首次亮相則出現在 Converse 和 JW Anderson 的合作系列中，Converse Run Star Hike 的誕生源於 Converse 對品牌經典鞋型不斷的創新和重塑，我們透過對鞋子各部分比例、消費者穿著鞋款的姿態和他們穿著的舒適度這三個方面的調整，從而探索並挖掘更多可能性。Jonathan 長期以來都十分推崇這個鞋款以及其他我們與之合作系列中的產品。Jonathan 作為一名設計師，我們非常尊重他，也為我們三年的合作所取得的成就感到自豪。」