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搶3倍券商機 台中商家展店推優惠

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市日曜天地OUTLET今起至8月31日憑振興券到「振興券優惠專區」消費，不但可以享有優惠價格，還能獲得一張抽獎券，中獎者可以200元振興券買到價值2萬元以上的精品名牌包。圖／日曜天地OUTLET提供
台中市日曜天地OUTLET今起至8月31日憑振興券到「振興券優惠專區」消費，不但可以享有優惠價格，還能獲得一張抽獎券，中獎者可以200元振興券買到價值2萬元以上的精品名牌包。圖／日曜天地OUTLET提供

搶振興3倍券商機，台中市的日曜天地OUTLET、大買家量販店和阿秋大肥鵝餐飲集團都推出優惠措施，阿秋大肥鵝甚至還趁機展新店，並推出新的經營樣態，值得消費者一試。

大買家量販店推出會員獨享「滿3500元回饋1000元」活動，今起至31日單筆消費滿3500元，結帳現折400元，再送600元滿額折價券，共回饋1000元。活動期間滿額直接現折，且不限制使用振興券，刷卡、一般現金均可享此活動優惠，期望藉此搭上此振興消費熱潮。

日曜天地OUTLET今起至8月31日憑振興券到「振興券優惠專區」消費，不但可以享有優惠價格，還能獲得一張抽獎券，中獎者可以200元振興券買到價值2萬元以上的精品名牌包，包括有原價24980元的COACH經典托特包、原價25800元的GUCCI男款經典皮革背包等。

阿秋大肥鵝餐飲集團，看準「報復性商機」，在台中市南區忠明南路與南和路交叉口展店，且搭配振興3倍券使用，推出用餐滿3000元即免費送活龍蝦的好康。

且17日至8月31日來店消費滿1000元就送「阿秋小肥鴨百元折價券」1張；滿2000元送2張；以此類推，還有台灣生啤酒 500CC特價2杯100 元、SAPPORO啤酒買3送1。

另外，阿秋大肥鵝集團此次還加入了中點點心，禮聘前鼎泰豐大師傅，駐店展示現包現蒸手藝；戶外有100人座席的啤酒區，能聽街頭藝人伴唱。另也以店中店方式，推出片皮櫻桃鴨專家專賣店「阿秋小肥鴨」，由阿秋大肥鵝年輕廚藝團隊特選櫻桃鴨搭配獨門燒烤配方，製作出好吃的燒鴨。

台中市大買家量販店推出會員獨享「滿3500元回饋1000元」活動。圖／大買家量販店提供
台中市大買家量販店推出會員獨享「滿3500元回饋1000元」活動。圖／大買家量販店提供

量販店 台中市 街頭藝人

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