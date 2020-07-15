全國首家養豬場取得碳權 每年減量2.7萬噸溫室氣體

環保署審查通過全台第一個溫室氣體自願減量抵換的畜牧場，彰化縣芳苑鄉漢寶畜牧場飼養4萬5000頭豬，養豬廢水以厭氧發酵處理，產生的富含甲烷沼氣再回收發電，並在畜舍屋頂裝設太陽能板發電，預計每年減量2萬7541公噸溫室氣體，7年專案共可取得19萬2787公噸溫室氣體的碳權。

漢寶畜牧場董事長陳修雄表示，他養4萬5000頭豬，每年光是飼料費就要3億元，而豬隻只能吸收七成飼料，剩餘的三成都被排洩出來，等於每年浪費將近1億元，現在則固液分離，糞便轉為有機肥料、尿液則厭氧發酵再發電，電還可賣回給台電。

陳修雄説，雖然初期要投入較高成本，但電力一度可賣5.1元，「不高但能接受」，算是低風險、低利潤的投資，但希望趕快建立碳權交易平台，才能夠吸引更多業者投入。

環保署環管處長蔡玲儀表示，溫室氣體抵換專案管理辦法，讓業者擬定溫室氣體減量計畫書，採行減量措施後，就可以向環保署申請註冊抵換專案，審查完成註冊後，可依照實際減量情形申請碳權。

蔡玲儀表示，目前多半是製造業者透過鍋爐汰換等方式申請專案，或是住商部門汰換省電燈具，這是全台第一家畜牧業者完成碳權註冊。

養豬糞尿廢水目前大多以固液分離、厭氧發酵及好氧曝氣三段式方法處理，其中好氧曝氣單元需耗費大量電力，厭氧發酵過程產生的沼氣富含甲烷，甲烷的全球溫暖化潛勢為二氧化碳21倍以上，對地球暖化影響更甚二氧化碳。

漢寶畜牧場每日產生1810公噸的養豬肥水，厭氧發酵產生的沼氣可收集起來減少逸散，再去除硫化物用來發電。其中減少甲烷逸散部分，每年可降低2萬3900公噸溫室氣體，而回收的甲烷取代化石燃料發電，減少溫室氣體排放量每年約1930公噸。此外，漢寶畜牧場又利用畜舍屋頂裝設太陽能板，取代化石燃料生產綠電，每年減少溫室氣體約1800公噸。