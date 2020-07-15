嬰幼兒腹痛哭鬧 竟是「腸套疊」

花蓮一名1歲張姓男童哭鬧不安，雙腳往腹部縮起來，在床上翻來覆去，母親驚覺不對勁，趕緊到花蓮慈濟醫院掛急診。小兒腸胃科醫師張雲傑立即做腹部超音波檢查，發現是「腸套疊」，遂以超音波搭配生理食鹽水灌腸，做腸套疊復位術。醫師提醒，若孩子異常哭鬧、嘔吐等，應儘速就醫檢查。

張雲傑表示，腸套疊是好發於1歲前後的嬰幼兒，會出現反覆哭鬧、無法安撫、找不到舒服的姿勢，甚至不想進食、嘔吐等狀況，腹痛的頻率會愈來愈密集，每10至15分鐘陣痛，照顧者應提高警覺。

張醫師比喻，腸套疊就像手指綁上橡皮筋的感覺，綁得愈久，腸子局部組織會缺血壞死，阻塞的症狀會變得非常明顯，無法抑制。當孩子解出果醬狀的黏液便，就是腸子已經「打結」一段時間了，照顧者應盡快帶孩子就醫檢查。

「還好媽媽夠機警」張雲傑說，腸套疊是嬰幼兒期常見的腹部急症，由於小孩子無法表達自己哪裡不舒服，必須仰賴照顧者的觀察；而張小弟因為有煩躁不安及哭鬧的現象，好在家長能及時發現病情，讓孩子得到正確診治，預後情況相當良好。若病情一拖再拖，來不及治療，就可能導致腸壞死，甚至休克、死亡，需多加注意。

雖然至今仍不清楚腸套疊真正的致病因素，不過好發於春夏季節交接和初冬時期，此時正是胃腸炎盛行的時候，所以相關研究認為腸套疊和腺病毒腸道感染有很大的關連。