台北榮總新任院長公布？ 副院長李發耀代理

台北榮總院長張德明即將於7月16日退休，誰來接任各方矚目。張德明缷任，今天上午行政院核定，北榮總院長一職將由目前最資深的副院長李發耀暫代。

一直以來，張德明的接任人選備受關注，有兩位副院長都是熱門人選，一位是陳威明，是我國骨肉瘤治療權威，另一位是陳適安，是我國治療心房顫動權威，兩人都是台灣在國際上重量級的醫界領袖。但人事案陷入膠著，如今由李發耀暫代台北榮總院長。

近來台大、北榮內兩大醫學中心龍頭都出現院長難產的現象。去年一月底，台大前院長何弘能卸任，據傳新任院長由副院長余忠仁、江伯倫中勾選一人，後來傳出台大雲林分院院長黃瑞仁也是有力人選。但台大校長管中閔去年輔接任時，以不了解校務為由暫不圈選，改派資深副院長陳石池代理院長，去年八月陳石池真除接任。

由於陳石池年初滿六十五歲，原本擔心台大醫院今年再掀院長大戰，但因陳石池因上任後各項工作備受肯定，校方已同意延後退休。

李發耀是國內腸胃科權威，專研胃腸科學、消化學、內科學、門脈高壓研究，畢業於高醫，曾任台北榮民總醫院一般內科主任、內科部主任，目前是副院長，備受院內好評與尊敬。