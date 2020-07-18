歡慶SHARP夏普3周年 三倍券加碼登錄送萬元

撰文 / 張念慈

SHARP 3周年慶，讓三倍券效益多更多。 圖／夏普 提供
SHARP 3周年慶，讓三倍券效益多更多。 圖／夏普 提供

振興三倍券到手，到底要怎麼用最聰明？財經達人建議，優先選擇有「店家加碼送、政府有補助、振興優惠價」3原則商品。台灣夏普歡慶3周年，即日起至8月31日，使用三倍券買指定商品，最高可享萬元回饋，讓不少家電控都瘋狂了！

振興三倍券效益多更多，SHARP加碼六大指定商品送好禮、頂級飯店食宿券$2,000元起。 圖／夏普 提供
振興三倍券效益多更多，SHARP加碼六大指定商品送好禮、頂級飯店食宿券$2,000元起。 圖／夏普 提供

SHARP帶你去度假
最高享萬元回饋
歡慶SHARP 3周年慶，活動期間購買六大指定商品，登錄就送好禮、頂級飯店食宿券$2,000元起，還有活動加碼抽最新上市AQUOS 5G手機乙支、保固登錄再抽超值70吋豪華影視組，加SHARP LINE好友，更可參加月月抽獎活動！

指定商品鎖定 防疫新生活最需要的：自動除菌離子變頻雙門冰箱、獨家技術無孔槽洗衣機、自動除菌離子水活力空氣清淨機、AQUOS日製面板Android TV、一級能效變頻空調，宅在家也可輕鬆愜意。

此外，備受矚目的SHARP首款5G手機AQUOS R5G，7月甫引進台灣，具備8K超廣角攝錄功能，最適合報復性旅遊時，記錄生活點點滴滴，活動期間購買最多可省$5,000元。

防疫期間國人悶壞了，SHARP貼心和凱撒飯店連鎖、老爺酒店集團、雲朗觀光集團合作，買指定商品登錄就送頂級飯店食宿券$2,000元起，最高送出$10,000元！加上政府貨物稅補助和三倍券，最多現省$15,000元。

「買指定家電登錄送千元家電禮」家電控絕不能錯過。 圖／夏普 提供
「買指定家電登錄送千元家電禮」家電控絕不能錯過。 圖／夏普 提供

買SHARP指定家電
登錄送千元家電禮
家電控更不能錯過「買指定家電登錄送千元家電禮」活動，包括買洗衣機送超音波清洗棒（市價$3,690）、買0水鍋或水波爐指定機種送正負離子造型器（市價$3,990）、買50吋4K Android TV送XBOX遊戲搖桿（市價$1,599），眾多精選商品，趁這波汰舊換新最划算！

買日本製變頻冰箱，登錄送萬元頂級飯店食宿券。 圖／夏普 提供
買日本製變頻冰箱，登錄送萬元頂級飯店食宿券。 圖／夏普 提供

不可錯過的SHARP
3周年慶
SHARP的周年慶活動，和財經達人推薦的「店家加碼送、政府有補助、振興優惠價」消費方式最緊密，活動期間為即日起至8月31日止，登錄期間為即日起至9月10日止，詳細活動辦法請上台灣夏普官方網站查詢。

SHARP 3周年家電優惠懶人包。 表格／夏普 提供
SHARP 3周年家電優惠懶人包。 表格／夏普 提供

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