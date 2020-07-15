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嘉義長榮文苑攜手棒棒鯨奇樂園 推親子住宿送樂園門票
後疫情時代暑假旅遊旺季，安心旅遊啟動，4月新開幕的嘉義縣長榮文苑酒店，與毗鄰剛營運的棒棒鯨奇樂園，攜手合作推出今夏限定「鯨夏我最棒」住房專案，搶攻暑假親子商機，8月31前入住可免費參觀故官南院，並有機會獲得嘉義縣政府加碼贈送的300元Q碰券。
親子樂翻天「鯨夏我最棒」住房專案，開放預訂長榮文苑酒店，即日起開放預訂，9月30日前平日雙人房最低每房只要4450元起（原價8080元，55折）。
專案內含咖啡廳自助早餐、鯨奇樂園雙人門票（一大一小，價值600元），還可使用露天泳池、兒童遊戲室等酒店設施，樓高兩層、佔地2100坪的鯨奇樂園可同時容納1000人，是目前南台灣最大的親子室內遊戲場。
持「鯨奇海洋館－鯨奇券」即可免費暢玩全台最大室內百萬球池「海盜古戰場」，樂園還有適合2至5歲幼童決明子沙坑「決戰沙池場」，以及全台最高、高度10公尺、垂直近90度的「驚速滑梯場」等多項設施，讓大家夏日不用到戶外曬太陽也能玩翻天。
長榮文苑配合故宮南院推出「住嘉義免費遊故宮南院」活動，持酒店訂房憑證即可免費兌換故宮南院參觀券，參加「皇帝的多寶格」設計的玩具國大冒險系列活動，還可欣賞美麗水舞秀、無人機群飛燈光秀等。
嘉縣府加碼送「Q碰券」，今天起到10月31日入住，每房送300元「Q碰券」，持券可至合作店家消費使用。暑假專案優惠詳情可洽電（05）3669988，或上酒店官網www.evergreen-hotels. com。
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