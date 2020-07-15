離島首件！文化部指定「蔡復一畫像」為國家重要古物

繼2013年文化部登錄「金門迎城隍」為離島第一個國家重要民俗後，時隔7年，金門縣「蔡復一畫像」於今年6月4日文化部辦理的古物審議會上，獲得全體出席委員一致通過指定為國家重要古物，將公告成為中華民國離島第一件國家重要古物。金門縣文化局表示，該畫像的修復已成為金門古物業務的重要指標。

蔡復一，字敬夫，號元履。生於明神宗萬曆四年（1576），福建泉州府同安縣翔風里蔡厝人（今金門縣金沙鎮光前里），自幼詩文造詣極高，19歲領萬曆甲午科（1594）鄉薦（舉人），萬曆甲午（1595）聯捷進士，第七名進士出身。「明史」記載他曾獲賜尚方寶劍，總督貴州、雲南、湖廣軍務，兼巡撫貴州；曾平定苗亂，授刑部主事，後來統兵鎮守西南，掃蕩蠻夷，屢建奇功，官拜御史總督。不幸感染瘴氣死於平越軍中，時年49歲。

蔡氏家族相當重視蔡復一傳世畫像，每年兩次祭拜，分別是冬至及其忌日，且長年不輟，民國八十幾年後，由於擔心畫像因頻繁取出祭拜造成損壞，蔡厝鄉親只能以照相輸出之複製畫像取代真品以行祭祀。

文化局為能讓這位金門重要的歷史人物重現，於2016年特別委託國立臺南藝術大學藝術史學系盧泰康教授及國立臺灣藝術大學文物維護研究中心邵慶旺主任先行至金門檢視畫像，當畫像自保存的梧桐木盒取出攤開於眾人面前，畫像上的畫工與服飾風格，讓二位學者大為讚嘆，當場表示比起國寶級的「鄭成功畫像」此畫年代應更久遠，更珍貴。

2017年起文化局委託學者辦理「蔡復一畫像」文化資產價值研究案，最終透過文物研究分析與科學檢測，結合藝術史古物研究、歷史資料考證、科學儀器檢測等跨學科研究分析，確認畫作完成年代可上溯晚明天啟年間（西元1625年），而臺灣其他各地傳世祖先畫像案例，大多為晚至清代後期的十九世紀。

此幀畫像提供了準確而至關重要的圖像訊息，清楚的向後人揭示了蔡復一生前的真實容貌，是目前所知唯一紀錄蔡復一容貌細節的傳世肖像畫，更是目前臺灣、澎湖、金門、馬祖等地所見年代最早之祖宗畫像，其珍貴性無須言喻，為數量特別稀少具完整性保存意義之重要文物。

文化局2019年委託文物修復師進行蔡復一畫像修復工作，而文化部今年3月辦理重要古物指定前現勘時，委員提到這幅「畫像具重要流派江南畫派風格，且能充分反映畫像與畫像人物的歷史價值，是台、澎、金、馬現存最早且存世數量稀少的祖先像」。6月文化部古物審議會上，全體出席14名委員一致通過指定為國家重要古物。文化部文資局將在今天公告。