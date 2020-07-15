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玉山國家公園邀國人清涼一夏 開始接受闔家同遊報名

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園8月推出三代同遊與Youth Camp玉山行活動，讓遊客體驗玉山的自然風貌及布農族生態智慧。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園8月推出三代同遊與Youth Camp玉山行活動，讓遊客體驗玉山的自然風貌及布農族生態智慧。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園配合政府振興旅遊政策，8月推出「三代同遊國家公園」與「2020年國家公園Youth Camp玉山行」活動，歡迎國人來到玉山享受自然空調的夏天涼風，同時接觸東埔布農族社區聚落文化，並享受在地田園風味餐。

玉管處說，長年輔導東埔在地農友轉為友善環境耕作方式，三代同遊國家公園活動便是東埔有機農戶合作，讓民眾可以親訪牛番茄有機栽種果園並享受自製果醬，同時認識當地原住民社區聚落文化與在地風味餐，細聽他們以第一人稱道出活生生的人文與生態故事。

而東埔更是過去清代歷史遺跡及日治八通關古道的入山口，為台灣高山少數仍保存原始風貌之地區，隨著新冠疫情的舒緩，國人開始解封上山清涼一夏以來，僅是一個端午連假，光塔塔加地區就湧進了兩萬名遊客，玉管處因而歡迎民眾前來接受玉山薰陶。

玉管處為注入東埔生態旅遊人潮，推動「生活生態在玉山、跟著布農下田趣」活動，讓遊客體驗玉山的自然風貌及布農族生態智慧，活動共辦理兩梯次，分別為109年8月15日與8月29日各一梯次，每梯次參加人數為40名，即日起歡迎三代同遊，攜家帶眷報名參加。

另外，玉管處針對高中職生設計Youth Camp玉山行活動，8月25至27日透過戶外活動專業團隊的引領，在炎炎夏日暑假前，讓青年朋友認識玉山，可透過玉山國家公園線上報名系統http://apply.ysnp.gov.tw報名，青年營自7月16日8時起受理報名。

玉山國家公園8月推出三代同遊與Youth Camp玉山行活動，讓遊客體驗玉山的自然風貌及布農族生態智慧。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園8月推出三代同遊與Youth Camp玉山行活動，讓遊客體驗玉山的自然風貌及布農族生態智慧。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園8月推出三代同遊與Youth Camp玉山行活動，讓遊客體驗玉山的自然風貌及布農族生態智慧。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園8月推出三代同遊與Youth Camp玉山行活動，讓遊客體驗玉山的自然風貌及布農族生態智慧。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園 青年 布農族

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