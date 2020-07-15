在台灣過馬路好難！行人怨要等車過 駕駛吐苦水：不是不讓

台灣行人太弱勢？即使是綠燈，行人在斑馬線上等車流過去等到快紅燈才能過馬路，是台灣常見的街頭風景。有人忍不住在網路論壇上詢問「大家真的會禮讓行人嗎？」，引來熱烈討論，許多用路人都表示會讓，但也有不少人哀怨的說「會被後車叭」。

一名PTT網友在八卦板發文，表示自己有汽機車，但自己當行人時，真的很少被行車禮讓，遇到紅燈變綠燈時，大多數車輛仗著速度先走，行人都要等汽機車通過才能過馬路，車多的時候，往往都要等到秒數快讀完才走得了；若是行動較不便的行人，汽機車通常也沒耐心等他們。相較之下，歐美日本等國普遍都會禮讓行人，因此他想問大家是否真的都會讓行人優先通行？

底下推文引來許多「優良駕駛」發聲，「會啊，有差那一點時間嗎」、「我會，總是會想以後也會有人讓我」、「只要行人在斑馬線上必讓」、「要形成社會風氣就要從自身做起，一定讓」、「斑馬線絕對讓，撞傷對方自己百分之百有罪」。

不過也很多人大吐苦水，「我禮讓行人，結果被騎士飆三字經三寶」、「我讓過，然後被後車按喇叭很不爽」、「常常停下來被後面的叭還差點追撞」、「我會讓，但太多車不讓，結果卡在那邊很尷尬」，還有遇到行人不敢走的情況，「會想讓，但是行人自己退回去」、「會啊，但大多都是行人自己停下來讓我」。

有網友則抱怨部分行人的態度，「會讓啊，結果行人拿手機出來滑開始越走越慢，後面有人按喇叭才開始快走」、「真的很討厭一些人仗著車都要讓我，就慢慢散步過馬路」。對此，站在行人立場的網友也有話說，「最怕的是那種，四輪有要讓，可是他一直到壓斑馬線才停」、「台灣的車輛都會要求行人要跑步」、「在台南計程車還會對走在斑馬線行人譙三字經噴檳榔汁」、「每次過馬路，幾乎沒遇過歐美日本那種讓法。台灣大多數都是趁人群空檔就開過去了，這就是台灣的讓法」、「為什麼行人會自己停下來？因為不讓的太多了，自己會怕好嗎」。

根據道路交通安全規則第103條規定，車輛遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，未暫停禮讓行人，可開罰1200元至3600元罰鍰。不過交通大隊也指出「行人不是最大」，發生車禍不一定是汽、機車駕駛人的責任，得視路權歸屬而定。