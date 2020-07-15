口罩邊境查驗上周二起跑 結果預計下周出爐

隨著新冠肺炎持續延燒，各國皆投入醫用口罩的生產，然而國際間卻時有「劣質口罩」的事件發生。衛福部食藥署日前宣布，自7月7日起，所有從國外輸台的醫用口罩，都將全數抽驗。政策實施至今一周，食藥署醫粧組科長蔡文偉表示，自上周五才有少量口罩申請報驗，結果約需等待一至兩周，最快預計下周出爐。

因防疫所需，除了我國口罩國家隊自行生產外，口罩進口量也大幅成長，根據食藥署統計，我國醫用口罩今年上半年進口量已突破5400萬片，超過去年全年進口量4700萬片。其中進口來源以中國最多，占69％，其次菲律賓15％、義大利5.7％。

而我國在醫材方面，過去僅針對保險套做邊境檢驗，但為避免劣質口罩輸台，自7月7日起，也將醫用口罩納入需邊境檢驗的醫材；輸入醫用口罩除須有醫療器材許可證外，將依據不同口罩類別，針對細菌過濾效率、壓差、次微米過濾效率、呼吸氣阻抗等進行對應檢驗項目。

蔡文偉表示，目前屬醫材的口罩包括「一般醫用口罩」、「外科手術口罩」和「外科手術D2防塵口罩」等，食藥署將對每種口罩各抽驗兩種項目。一般醫用口罩抽驗細菌過濾效率與壓差；外科手術口罩抽驗次微米過濾效率、壓差；外科手術D2防塵面罩則抽驗次微米過濾效率、呼吸阻抗等項目。

邊境抽驗的方式為前三批為「全數檢驗」，檢驗皆合格後，抽驗頻率則改為每十批，隨機抽驗一批，如果又抽檢到不合格者，則回到加強管理的逐批檢驗。

蔡文偉表示，自上周五才有廠商報驗，數量不多，確切的數量仍待統計。至於檢驗時間則需一至兩周，經檢驗合格，產品才能通關，若發現不合格者，將全數退回。