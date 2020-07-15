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他怨轉運站座位「沒椅背」怕人靠？專家長知識：反而更方便
每當逛街或是等車時，應該都會希望有座位可以好好坐著休息，若有椅背可靠則更舒適。有網友在臉書社團發問，在轉運站會看到不少座位供人休息，但共通點卻是沒有椅背可倚靠，他附上台北市府轉運站的座椅圖，詢問大家椅背「被消失」的原因為何。
臉書社團爆系知識家有人推測可能是顧及美觀，設計成沒有椅背的形式才不會擋到落地窗，且座位之間的扶手更有區隔的作用，避免人直接躺下占用座椅。此外也有人認為是搭乘交通工具轉乘的人常有大小背包，若沒有椅背反而可以更方便坐下。
部分網友看到圖片，直覺聯想到「節省成本」、「怕有人直接在那邊睡覺佔位」、「不讓人久坐」、「提醒客人不要靠背(雙關)」。背後原因眾說紛紜，也有人點出現代人通病，「反正也是前傾低頭玩手機，靠不靠有差嗎？ 」
除了市府轉運站，過往台北車站大廳也曾經擺放沒有椅背及扶手的座椅。政策起初有不少正面迴響，時間一久則被街友占據。事後台鐵也悄悄撤走大廳內的所有座椅，演變成現在席地而坐的樣貌。
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