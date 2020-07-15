請注意酷熱指數！中暑不只看氣溫 也要看濕度

嘉義市近日持續高溫，中央氣象局觀測顯示，嘉義市昨天中午12時50分達36.4度，為全台最高溫，前天還有中年男子中暑昏倒，耳溫高達41.2度，經消防局送醫，目前住院救治中；嘉義地檢署法醫指出，曾相驗老農中暑，死後體溫比常人還高，也提醒注意「酷熱指數」，不只要看氣溫、也看濕度，溫、濕度越高，發生熱症中暑風險就越高。

嘉義地檢署法醫經嫦表示，日前一名中暑死亡老農，被家屬發現陳屍農田時，全身已僵硬且明顯死亡多時，她和員警到場相驗發現，老農為務農、避免衣服髒汙，還身穿雨衣，整個人悶在塑膠雨衣中，中暑昏迷死亡多時，老農身體溫度比平常人還高出許多。

經嫦提醒，中暑原因一般不只看氣溫，也要看濕度，文獻中有所謂的「酷熱指數」，若溫度越高、濕度越高，發生熱症中暑風險就越高，如果達到危險等級就會有中暑可能。