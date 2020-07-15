缺血性腦中風 黃金治療時間僅3小時

炎炎夏日，一名50歲的林先生在洗澡時突然左半身無力倒地不起，送醫初步判斷為腦中風，衛福部桃園醫院加護病房護理師張書華指出，靜脈血栓溶解劑治療是目前唯一被認為治療急性缺血性中風有效的藥物，但僅限於發病3小時內使用，能即時治療的患者有限，有待加強宣導「中風黃金救援時間」的觀念。

林先生在洗澡過程中，因左半身無力倒地不起，妻子見狀趕緊撥打119救援，醫護人員在20分鐘到達，並依急性腦中風處置，確定發病時間並做完初步判斷為腦中風，將病人送上救護車後，立即與醫院急診室連絡，到院後經評估為發病2小時內，立即啟動急性腦中風團隊治療流程，包括請神經內科及神經外科專家會診。

張書華表示，依據台灣腦中風學會，靜脈血栓溶解劑治療急性缺血性腦中風指引，使用靜脈血栓溶解劑治療(IV rt-PA thrombolysis)須在腦中風症狀發生3小時內，並需要經診斷為缺血性腦中風年齡須在18歲以上，桃園醫院神經內科醫師江俊宜補充，目前使用靜脈注射rt-PA，已無年齡大於80歲的限制。，另外，在美國國衛院腦中風評估表（NIHSS）的分數須≧4且≦25分。

靜脈血栓溶解劑治療還要排除臨床禁忌症，張書華說，若過去有顱內出血病史、近3個月有中風病史、嚴重頭部創傷、急性心肌梗塞，近14天曾動過大手術，近21天有胃腸道或泌尿道出血等都不適合，其他臨床禁忌症則以醫師的評估表為準。治療風險，有100為病人使用血栓溶解劑rt-PA治療，有6個病人可能引起腦部出血的危險，不過有研究顯示此種藥物並不會增加死亡率。、

衛生福利部指出，腦中風測試「G+FAST」包括動眼 （Gaze）測試，請患者凝視前方筆尖，當筆尖移動時觀察眼球轉動情、 臉部（Face）測試，請患者露出牙齒，觀察嘴角兩側是否對稱、手臂（Arms）測試，請患者閉眼平舉雙手約10秒，觀察是否能兩側對稱平舉、言語（Speech）測試，請患者說一句話，評估言語功能是否正確且清晰、時間（Time），3項以上異常則為陽性反應。