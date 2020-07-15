快訊

買三倍券太踴躍！90分鐘賣出16.6萬份 郵局當機13分鐘

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

缺血性腦中風 黃金治療時間僅3小時

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
一名50歲的林先生在洗澡時，突然左半身無力倒地不起，送醫初步判斷為腦中風，衛福部桃園醫院加護病房護理師張書華提醒，靜脈血栓溶解劑治療僅限發病3小時內使用，即時治療的患者有限。圖／本報資料照，非當事人
一名50歲的林先生在洗澡時，突然左半身無力倒地不起，送醫初步判斷為腦中風，衛福部桃園醫院加護病房護理師張書華提醒，靜脈血栓溶解劑治療僅限發病3小時內使用，即時治療的患者有限。圖／本報資料照，非當事人

炎炎夏日，一名50歲的林先生在洗澡時突然左半身無力倒地不起，送醫初步判斷為腦中風，衛福部桃園醫院加護病房護理師張書華指出，靜脈血栓溶解劑治療是目前唯一被認為治療急性缺血性中風有效的藥物，但僅限於發病3小時內使用，能即時治療的患者有限，有待加強宣導「中風黃金救援時間」的觀念。

林先生在洗澡過程中，因左半身無力倒地不起，妻子見狀趕緊撥打119救援，醫護人員在20分鐘到達，並依急性腦中風處置，確定發病時間並做完初步判斷為腦中風，將病人送上救護車後，立即與醫院急診室連絡，到院後經評估為發病2小時內，立即啟動急性腦中風團隊治療流程，包括請神經內科及神經外科專家會診。

張書華表示，依據台灣腦中風學會，靜脈血栓溶解劑治療急性缺血性腦中風指引，使用靜脈血栓溶解劑治療(IV rt-PA thrombolysis)須在腦中風症狀發生3小時內，並需要經診斷為缺血性腦中風年齡須在18歲以上，桃園醫院神經內科醫師江俊宜補充，目前使用靜脈注射rt-PA，已無年齡大於80歲的限制。，另外，在美國國衛院腦中風評估表（NIHSS）的分數須≧4且≦25分。

靜脈血栓溶解劑治療還要排除臨床禁忌症，張書華說，若過去有顱內出血病史、近3個月有中風病史、嚴重頭部創傷、急性心肌梗塞，近14天曾動過大手術，近21天有胃腸道或泌尿道出血等都不適合，其他臨床禁忌症則以醫師的評估表為準。治療風險，有100為病人使用血栓溶解劑rt-PA治療，有6個病人可能引起腦部出血的危險，不過有研究顯示此種藥物並不會增加死亡率。、

衛生福利部指出，腦中風測試「G+FAST」包括動眼 （Gaze）測試，請患者凝視前方筆尖，當筆尖移動時觀察眼球轉動情、 臉部（Face）測試，請患者露出牙齒，觀察嘴角兩側是否對稱、手臂（Arms）測試，請患者閉眼平舉雙手約10秒，觀察是否能兩側對稱平舉、言語（Speech）測試，請患者說一句話，評估言語功能是否正確且清晰、時間（Time），3項以上異常則為陽性反應。

腦中風 患者

延伸閱讀

林隆璇父驚傳腦中風 緊急動刀現況曝光

金價年底攻1900元！ 3投資工具 搶搭黃金熱

法務部檢審會核定輪調 偵辦私菸案主任等12人上二審

健康保衛站／預防腦中風 習慣、飲食著手

相關新聞

夏天最可怕的蟲是牠！打不死、不能摸 苦主叮嚀：要用熱水

夏天除了要對抗高溫，活躍的蟲類也讓很多人崩潰，其中隱翅蟲就是這個季節最需提防的昆蟲之一。一名網友某天半夜在家中突然遇上隱翅蟲大軍，讓他睡意全消，頂著發麻的頭皮將牠們一舉殲滅。他除了提醒大家要小心，也跟其他網友一起分享了數個解決這種難纏小蟲的方法。

高鐵首度推出花蓮交通聯票 9月1日前出發還享車票六五折

花蓮風景美不勝收，海天一色的公路美景和鬼斧神工的自然景觀，深受國內外遊客喜愛。為提供民眾有更多元的交通選擇，台灣高鐵公司...

熱低壓成颱機率不高 今天最接近台灣、影響最顯著

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天台灣受到熱帶性低氣壓的影響，東半部及南部容易有陣雨及強...

旺季每天逾3千遊客 蘭嶼憂供電穩定

現值旅遊旺季，台東離島蘭嶼每天都有逾三千名遊客，用電量暴增，六月至今全島因用電量大增已跳電停電三次，七月十一日及十二日更...

響應蔣經國農機報國 他研發一台機器可抵80人將榮退

台南區農業改良場場長鄭榮瑞16日將榮退，他是第一位以農機專業當上改良場場長，服務公職42年9個月又15天， 一輩子精華歲...

大雨特報！ 台南高雄注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天清晨至上午台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強...

鬆散熱帶低壓 吳德榮：防局部大雨及強風

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天熱帶低壓結構鬆散；給各地帶來局部短暫陣雨的機...

【防疫汙染2】紙容器爆量月破萬噸 外送後遺症誰埋單

受疫情影響，國內紙容器回收量也暴增。根據環保署統計，今年上半年紙容器月平均回收量超過1萬公噸，比去年同期大幅增加59%，暴增主因是餐飲外送、外賣業績成長。看守台灣協會秘書長謝和霖說，疫情助長餐飲外送業績，就怕消費者回不去了，政府不該放任外送、外賣助長紙容器的使用量，抵銷垃圾減量的努力，呼籲政府提出解決策略。

疫情緩 農民購肥仍採實名制 不用再等7天

今年因疫情出現肥料搶購潮，農委會四月十五日推出購肥實名制，預購要等七天才能領到肥料。農委會昨宣布，購肥實名制2.0今天上...

健康你我他／勇敢打下去 才發現「沒感覺」

如果再回到第一次打胰島素的當下，希望我能更勇敢的面對。由於媽媽是糖尿病患，在她的督促下，我去醫院檢查後，才得知原來平時容...

飯前吃水果助減重 「酸的」別多吃

夏天是水果盛產期，一般認為多吃水果有益健康。但水果應該飯前吃還是飯後吃？衛生福利部苗栗醫院營養師李孟穎表示，答案因人而異...

今起略降1、2度 周日又酷熱

連日高溫，台北前天卅八點九度，創歷年七月最高溫，南投昨也飆出卅九點五度，用電量跟著屢創新高。氣象局說，今天起民眾可稍微「...

熱門新聞

熱帶性低氣壓生成！明天最接近台灣 不排除登陸

今天13：30萬安演習發「飛彈來襲警報」 恐龍哥可安心上路

幾乎整塊都是油！百頁豆腐「不是豆腐」 網：熱量跟麵包一樣

爸媽注意！全國8月中至8月底 暫停嬰幼兒卡介苗接種

25歲女問月領37K算慘嗎？ 網揭殘酷真相嘆悲哀

來不及打疫苗 3個月男嬰成台灣史上最幼日本腦炎確診者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。