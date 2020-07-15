65歲男子發現1.5公分肝腫瘤 選擇射頻燒灼術治療
苗栗縣65歲陳姓男子是B型肝炎病患且定期在醫院追蹤，在先前進行一次腹部超音波檢查時，發現一個1.5公分的黑影，經進一步檢查後確認是肝腫瘤；醫師建議他接受手術治療，但他本身害怕開刀，在與醫師討論後，以射頻燒灼術為他進行治療，治療後病患恢復狀況良好，後續追蹤也未發現再復發。
苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，現行肝癌治療方式有很多種，手術切除仍是治療肝癌最主要且有效的方法，但對於部分病人不適合或不願意接受手術治療，且腫瘤小於3公分及數目小於3顆時，是可以選擇侵入性較低的射頻燒灼術治療；射頻燒灼術是在超音波精確導引下，透過電擊針產生的熱能，讓腫瘤凝固壞死，病人不需全身麻醉，治療後恢復速度也較快。
他指出，在最新公告的癌症發生率中，肝癌是男性第2名、女性的第5名，且肝癌初期時都沒有明顯症狀，很容易被忽略，一旦有症狀時通常都已非常嚴重。提醒有慢性B、C型肝炎、肝癌家族史、或長期酗酒的民眾一定要特別留意，定期至醫院追蹤檢查，才能早期發現、早期治療，擁抱彩色人生。
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