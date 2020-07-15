快訊

買三倍券太踴躍！90分鐘賣出16.6萬份 郵局當機13分鐘

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

65歲男子發現1.5公分肝腫瘤 選擇射頻燒灼術治療

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳姓男子檢查發現有1.5公分的肝腫瘤(紅圈處)，經射頻燒灼術治療後，恢復良好。圖／大千綜合醫院提供
陳姓男子檢查發現有1.5公分的肝腫瘤(紅圈處)，經射頻燒灼術治療後，恢復良好。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣65歲陳姓男子是B型肝炎病患且定期在醫院追蹤，在先前進行一次腹部超音波檢查時，發現一個1.5公分的黑影，經進一步檢查後確認是肝腫瘤；醫師建議他接受手術治療，但他本身害怕開刀，在與醫師討論後，以射頻燒灼術為他進行治療，治療後病患恢復狀況良好，後續追蹤也未發現再復發。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，現行肝癌治療方式有很多種，手術切除仍是治療肝癌最主要且有效的方法，但對於部分病人不適合或不願意接受手術治療，且腫瘤小於3公分及數目小於3顆時，是可以選擇侵入性較低的射頻燒灼術治療；射頻燒灼術是在超音波精確導引下，透過電擊針產生的熱能，讓腫瘤凝固壞死，病人不需全身麻醉，治療後恢復速度也較快。

他指出，在最新公告的癌症發生率中，肝癌是男性第2名、女性的第5名，且肝癌初期時都沒有明顯症狀，很容易被忽略，一旦有症狀時通常都已非常嚴重。提醒有慢性B、C型肝炎、肝癌家族史、或長期酗酒的民眾一定要特別留意，定期至醫院追蹤檢查，才能早期發現、早期治療，擁抱彩色人生。

洪吉來主任建議有B、C型肝炎、肝癌家族史或長期酗酒的民眾一定要定期追蹤檢查。圖／大千綜合醫院提供
洪吉來主任建議有B、C型肝炎、肝癌家族史或長期酗酒的民眾一定要定期追蹤檢查。圖／大千綜合醫院提供

肝癌 腫瘤 手術

延伸閱讀

「沒想到我也會是死亡候選人」台大教授的罹癌懺悔：這樣吃竟養出4公分腫瘤

換肝兩千例達成 陳肇隆談人生第一台換肝手術

亞洲換肝之父完成兩千例手術 陳肇隆每一次都全力以赴

亞洲「換肝之父」陳肇隆率團隊 完成第2000例換肝手術

相關新聞

夏天最可怕的蟲是牠！打不死、不能摸 苦主叮嚀：要用熱水

夏天除了要對抗高溫，活躍的蟲類也讓很多人崩潰，其中隱翅蟲就是這個季節最需提防的昆蟲之一。一名網友某天半夜在家中突然遇上隱翅蟲大軍，讓他睡意全消，頂著發麻的頭皮將牠們一舉殲滅。他除了提醒大家要小心，也跟其他網友一起分享了數個解決這種難纏小蟲的方法。

高鐵首度推出花蓮交通聯票 9月1日前出發還享車票六五折

花蓮風景美不勝收，海天一色的公路美景和鬼斧神工的自然景觀，深受國內外遊客喜愛。為提供民眾有更多元的交通選擇，台灣高鐵公司...

熱低壓成颱機率不高 今天最接近台灣、影響最顯著

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天台灣受到熱帶性低氣壓的影響，東半部及南部容易有陣雨及強...

旺季每天逾3千遊客 蘭嶼憂供電穩定

現值旅遊旺季，台東離島蘭嶼每天都有逾三千名遊客，用電量暴增，六月至今全島因用電量大增已跳電停電三次，七月十一日及十二日更...

響應蔣經國農機報國 他研發一台機器可抵80人將榮退

台南區農業改良場場長鄭榮瑞16日將榮退，他是第一位以農機專業當上改良場場長，服務公職42年9個月又15天， 一輩子精華歲...

大雨特報！ 台南高雄注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天清晨至上午台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強...

鬆散熱帶低壓 吳德榮：防局部大雨及強風

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天熱帶低壓結構鬆散；給各地帶來局部短暫陣雨的機...

【防疫汙染2】紙容器爆量月破萬噸 外送後遺症誰埋單

受疫情影響，國內紙容器回收量也暴增。根據環保署統計，今年上半年紙容器月平均回收量超過1萬公噸，比去年同期大幅增加59%，暴增主因是餐飲外送、外賣業績成長。看守台灣協會秘書長謝和霖說，疫情助長餐飲外送業績，就怕消費者回不去了，政府不該放任外送、外賣助長紙容器的使用量，抵銷垃圾減量的努力，呼籲政府提出解決策略。

疫情緩 農民購肥仍採實名制 不用再等7天

今年因疫情出現肥料搶購潮，農委會四月十五日推出購肥實名制，預購要等七天才能領到肥料。農委會昨宣布，購肥實名制2.0今天上...

健康你我他／勇敢打下去 才發現「沒感覺」

如果再回到第一次打胰島素的當下，希望我能更勇敢的面對。由於媽媽是糖尿病患，在她的督促下，我去醫院檢查後，才得知原來平時容...

飯前吃水果助減重 「酸的」別多吃

夏天是水果盛產期，一般認為多吃水果有益健康。但水果應該飯前吃還是飯後吃？衛生福利部苗栗醫院營養師李孟穎表示，答案因人而異...

今起略降1、2度 周日又酷熱

連日高溫，台北前天卅八點九度，創歷年七月最高溫，南投昨也飆出卅九點五度，用電量跟著屢創新高。氣象局說，今天起民眾可稍微「...

熱門新聞

熱帶性低氣壓生成！明天最接近台灣 不排除登陸

今天13：30萬安演習發「飛彈來襲警報」 恐龍哥可安心上路

幾乎整塊都是油！百頁豆腐「不是豆腐」 網：熱量跟麵包一樣

爸媽注意！全國8月中至8月底 暫停嬰幼兒卡介苗接種

25歲女問月領37K算慘嗎？ 網揭殘酷真相嘆悲哀

來不及打疫苗 3個月男嬰成台灣史上最幼日本腦炎確診者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。