高鐵首度推出花蓮交通聯票 9月1日前出發還享車票六五折

夏天除了要對抗高溫，活躍的蟲類也讓很多人崩潰，其中隱翅蟲就是這個季節最需提防的昆蟲之一。一名網友某天半夜在家中突然遇上隱翅蟲大軍，讓他睡意全消，頂著發麻的頭皮將牠們一舉殲滅。他除了提醒大家要小心，也跟其他網友一起分享了數個解決這種難纏小蟲的方法。

2020-07-15 10:03