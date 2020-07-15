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高鐵首度推出花蓮交通聯票 9月1日前出發還享車票六五折
花蓮風景美不勝收，海天一色的公路美景和鬼斧神工的自然景觀，深受國內外遊客喜愛。為提供民眾有更多元的交通選擇，台灣高鐵公司宣布首度推出「高鐵+花蓮」交通聯票，內容包括高鐵南港來回車票優惠、以及花蓮套票優惠價，9月1日前出發還可享高鐵票六五折。
高鐵說，花蓮套票優惠價830元，原價1300元，內含南港轉運站至花蓮來回客運車票與花蓮公車三日周遊券。9月1日前出發更可享高鐵車票六五折優惠，9月2日後調整為七五折。
以台中出發前往花蓮旅遊為例，高鐵建議旅客可選擇高交通聯票，搭乘高鐵至南港站再轉乘統聯或台北客運至花蓮，途中可盡情放鬆、飽覽美麗風光。抵達花蓮後，還可使用三日內無限次數搭乘的太魯閣客運公車周遊券，恣意前往太魯閣、鯉魚潭、雲山水、東大門夜市、新天堂樂園（貨櫃屋星巴克）等近20處景點，讓東、西部旅遊路網透過交通聯票完整串連。
此外，高鐵說，限時推出的「美好再一起」交通聯票專案促銷，購買北北基好玩卡、日月潭線、阿里山線、台南好玩卡、高雄捷運、高雄好玩卡、小琉球線、墾丁快線聯票等八條指定路線，以及今夏限定之澎湖聯票，專案期間均享高鐵車票 六五折，再加碼高鐵TGo會員享最高三倍點數」。
高鐵說，提醒旅客只要透過ibon售票系統網站即可選購高鐵交通聯票，並進行高鐵車票的訂位，付款方式線上刷卡或到7-ELEVEN門市以現金支付皆可。
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