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夏天最可怕的蟲是牠！打不死、不能摸 苦主叮嚀：要用熱水

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友半夜遇上隱翅蟲大軍，嚇得他睡意全消。 圖擷自爆料公社
有網友半夜遇上隱翅蟲大軍，嚇得他睡意全消。 圖擷自爆料公社

夏天除了要對抗高溫，活躍的蟲類也讓很多人崩潰，其中隱翅蟲就是這個季節最需提防的昆蟲之一。一名網友某天半夜在家中突然遇上隱翅蟲大軍，讓他睡意全消，頂著發麻的頭皮將牠們一舉殲滅。他除了提醒大家要小心，也跟其他網友一起分享了數個解決這種難纏小蟲的方法。

這名網友昨（14）日凌晨在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，可見到衛生紙上排滿了17隻隱翅蟲的遺體。他在發文中表示，剛睡醒去廚房喝水，居然見到隱翅蟲「攜家帶眷來光顧」，讓他睡意全消、頭皮發麻。「聽說此物非常厲害，不只死不了，還不能用手碰」，他透露自己是用熱水送這些不速之客一一歸西，也提醒大家多小心，尤其要多注意草叢。

看到照片的網友們紛紛驚呼「瞬間起雞皮疙瘩」、「祖宗八代都到齊了」、「這肯定被您抄家滅族」，不少人都點出牠最常出現的地方，「秧苗上超級多」、「現在不燒稻田，那蟲越來越多很正常，收稻期要多留意」、「小時候在田裡工作就超級多的，不要理牠、摸牠，不要用手揉其實就沒事，牠毒的是你揉死牠的體液」。

隱翅蟲因為有毒，不能直接打死，所以很不好對付，「有一次抓到丟到馬桶，牠還不怕水自己又爬上來，很恐怖」、「原來要用熱水，上次抓到一隻怎麼打都打不死」。許多網友也分享其他解決牠的方式，「牠很怕洗碗精和沐浴乳喔」、「我都用火燒」、「打死牠怕會有毒液出來，拿膠帶黏住，再包起來，牠根本出不來」、「我都噴香水馬上死」、「用電蚊拍電死牠」、「我用殺蟲劑噴會死」。

另有不少網友回憶受害的痛苦經歷，「我國中同學脖子被牠攻擊，至今疤痕還在」、「腿被爬過就爛了，留疤了」、「真的跟燒到一樣，沒在開玩笑」、「我也被咬過，傷口反覆感染，約5個多月才慢慢好」、「路過我的眼睛，有要瞎掉的感覺！」。

醫師提醒，遇到隱翅蟲千萬不要用手打，最好把牠「吹走」，避免接觸到牠分泌出來的蟲液，若不慎沾染蟲液，須馬上用肥皂和大量清水沖洗並就醫。

隱翅蟲 爆廢公社

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