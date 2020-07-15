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響應蔣經國農機報國 他研發一台機器可抵80人將榮退

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農委會主委主委陳吉仲（右）在台南區農改場場長鄭榮瑞退休前夕，頒給「優秀農業人員獎章二等獎」，表彰他服務公職42年9個月，一輩子精華歲月都貢獻給台灣農業。圖／鄭榮瑞提供
農委會主委主委陳吉仲（右）在台南區農改場場長鄭榮瑞退休前夕，頒給「優秀農業人員獎章二等獎」，表彰他服務公職42年9個月，一輩子精華歲月都貢獻給台灣農業。圖／鄭榮瑞提供

台南區農業改良場場長鄭榮瑞16日將榮退，他是第一位以農機專業當上改良場場長，服務公職42年9個月又15天， 一輩子精華歲月都貢獻給台灣農業，獲農委會頒發「優秀農業人員獎章二等獎」，在退休前夕，鄭榮瑞分享會投入農業機械專業，竟是響應當時的行政院長蔣經國「農業機械報國」。

鄭榮瑞來自嘉義縣東石鄉的小農家庭，從小幫忙農務，台北市工業職業學校（現在大安高工）汽車修護科畢業後，因當時行政院長蔣經國提到，台灣農業遭逢八七水災重創，耕牛大多淹死，工業發達後很多人又跑到工廠上班，農村缺乏人力，農業機械化省時省工省力，才能夠解決農村人力問題，鄭榮瑞受到影響決定報考省立嘉義農專農機科，

鄭榮瑞68年先進入農試所工作，72年高考及格，76年當時台南區農改場場林學正「挖角」擔任農機研究室主持人，第一件成果就是研發全世界第一台「夾持式落花生聯合收穫機」，從挖起、夾除往上送到脫粒一貫化作業，一台機器可以抵80名人力，「可以說沒有這台收穫機就沒有台灣落花生產業」。

鄭榮瑞後來又取得中興大學農機工程碩士及中興大學生物產業機電工程博士，在台南區農改場歷任林學正、黃山內、侯福分及王仕賢4位場長，一路被拔擢為祕書及副場長，107年王仕賢升任農委會科技處長，鄭榮瑞先代理場長後真除，一生都投入農機研發，共技轉9項，取得23項專利，用農業機械化解決農民的問題。

鄭榮瑞公職生涯優異表現獲獎無數，曾獲行政院模範公務人員獎、考試院公務人員傑出貢獻獎、中華農業機械學會農機技術成就獎及國立嘉義大學傑出校友獎。

鄭榮瑞說，他民國64年讀農專，政府開始推行農業機械化，現在要退休了，還是在喊機械化，農村老化及少子化，沒有人力的情況下，農業機械化是更重要，目前台灣只有水稻可以做到完全機械化，農業產業機械化要靠更多後繼有人持續努力。

台南地區農業機關包括農糧署台南分署、水保局台南分局、農委會畜產試驗所、中興大學新化林場及好鄰居衛福部台南醫院新化分院、新化警分局等9個機關首長及成員約30人，日前提前祝賀鄭榮瑞榮退，就可看出他的好人緣，且對同事無私付出，王仕賢提及當年他公費留學，場長要求他把「銀芽植物工廠」實驗結果做好才能出國，鄭榮瑞二話不說接替他的工作，2小時記錄一次生長情況，晚上幾乎無法睡覺都無怨言，王仕賢回國後兩人在工作上更是好搭擋，經常並肩下鄉和農民博感情。

行政院 農委會

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