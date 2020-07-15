熱低壓成颱機率不高 今天最接近台灣、影響最顯著

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天台灣受到熱帶性低氣壓的影響，東半部及南部容易有陣雨及強陣風，沿海風浪較大。中部以北的天氣相對較穩定炎熱，不過雲量也是偏多，中午過後山區容易有午後雷陣雨，前往山區活動要留意天氣變化。

他說，原本的熱帶擾動在昨天進入巴士海峽後，增強成為熱帶性低氣壓，不過再持續增強到成為颱風的機率並不高，周圍的大環境仍不利其發展。

目前低氣壓的中心在台灣東南部海面附近，預計今天會逐漸沿著東部海面北上，賴忠瑋說，同時今天也是熱帶性低氣壓最接近台灣及影響最顯著的時間，預計明天就會逐漸遠離及減弱，併入北方的鋒面雲系中。

賴忠瑋說，由於其路徑是沿台灣東側海面北上，因此主要受影響的區域會是台灣東半部，另外南部也會受到其西南側的環流及對流雲系影響。今天東半部及南部都容易有陣雨，偶有局部較大雨勢。東半部的降雨在今天入夜後就會逐漸減緩，南部的降雨則會持續到明天，甚至今天晚上開始中部沿海也要留意轉成容易有陣雨的天氣。

中南部今晚到明天還有雨，主要是因為熱帶性低氣壓在今天晚上遠離之後，今天晚上到明天白天西南風會小幅增強，造成迎面的中南部地區在夜晚容易因為和西南風海陸風的交互作用，而容易造成降雨，甚至到明天白天在西南風的影響之下，中南部都還是容易有陣雨，明天下半天到周五，又會再逐漸恢復成太平洋高壓籠罩的穩定炎熱天氣。

氣溫方面，今天在中部和北部持續有出現36度以上高溫的機會。預計未來穩定炎熱的天氣會持續一段持間，可能整個7月中下旬都不會有太明顯的變化。

中央氣象局今天發布熱低壓特報，熱帶性低氣壓1002百帕，今天凌晨2時位於北緯21.8度，東經120.8度，即在鵝鑾鼻南南東方20公里海面上，向東北移動，時速17公里；今天南部、東半部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海有較大風浪及長浪，恆春半島及綠島、蘭嶼亦有較強陣風，前往海邊活動應注意安全；巴士海峽、台灣海峽南部及東半部海面將有較強陣風且風浪偏大，航行及作業船隻應特別注意。