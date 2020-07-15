大雨特報！ 台南高雄注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天清晨至上午台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天熱帶性低氣壓及西南風影響，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴且高溫炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；恆春半島及綠島、蘭嶼易有較強陣風；東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率。

明天西南風影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；東南部地區有焚風發生的機率。