鬆散熱帶低壓 吳德榮：防局部大雨及強風

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天熱帶低壓結構鬆散；給各地帶來局部短暫陣雨的機率；但由於低層水氣增多，提高大氣不穩定度，地形抬升及陽光加熟，皆可加大雨勢。

台灣附近風浪增大，沿海活動、應注意安全。由於雲層增多，各地區高溫略降1至3度，仍偏熱。今天北部24至36度、中部25至36度、南部24至34度、東部23至35度。

他說，明天至下周二低層盛行偏暖的西南風及偏南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，持續帶來高溫的條件。

明天至周六各地區最高溫大約在36、37度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度左右的機率；周日至下周二各地區高溫略降1、2度，仍偏熱。

明天起至下周二台灣附近低層水氣略增，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛、影響範圍大；明天至周六的清晨上午，中南部迎風面有局部降雨的機率。