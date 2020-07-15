旺季每天逾3千遊客 蘭嶼憂供電穩定

現值旅遊旺季，台東離島蘭嶼每天都有逾三千名遊客，用電量暴增，六月至今全島因用電量大增已跳電停電三次，七月十一日及十二日更連續兩天跳電停電近一小時，鄉民苦不堪言，呼籲大家一起節約用電。

台電表示，蘭嶼火力發電廠啟用至今卅八年，從原本每天供電十一小時，到現在廿四小時供電，原本電廠會預留一至兩部機組備用應急，因值暑期旅遊旺季，蘭嶼電廠現有六部柴油發電機每天火力全開。

台電說，六月廿一日副總統賴清德登島視察當天，蘭嶼電廠發電量達最大負載四千六百七十九瓩，創下電廠啟用卅八年來最大發電量紀錄，台電人員擔心若有一部機組故障，將嚴重影響全島供電。

蘭嶼鄉公所表示，六月起蘭嶼每天約有一千名遊客登島旅遊，少則二至三天、多則停留一周，旅遊旺季時島上每天更超過三千名遊客，擔心鄉民與遊客若不努力節電，夏天跳電情形會愈來愈嚴重。

鄉民夏曼說，外傳島上居民冷氣吹整天、白天不關燈，是錯誤訊息，對鄉民不公平，蘭嶼一年四季風強，鄉民從小就喜歡吹自然風，吹冷氣反而怪怪的。另有鄉民表示，以前島上供電只有十幾個小時，鄉民很珍惜用電。

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧表示，近年來島上用電量都處於超載狀態，公所會努力宣導鄉民節約用電；副總統賴清德上月視察蘭嶼時，也交代台電改善電廠設備，讓島上用電供應穩定。