今起略降1、2度 周日又酷熱

連日高溫，台北前天卅八點九度，創歷年七月最高溫，南投昨也飆出卅九點五度，用電量跟著屢創新高。氣象局說，今天起民眾可稍微「喘口氣」，受熱帶性低氣壓逐漸接近台灣和西南風影響，氣溫會比前幾天略降一到兩度，周日才會又恢復酷熱天氣。

氣象預報員王品翔說，昨最高溫在南投服務區測站卅九點五度，但該站是自動測站，不列入紀錄，且今年五月該站出現過四十度高溫。金門則創下當地今年最高溫，來到卅七點三度。

但王品翔說，今起受到熱帶性低氣壓靠近和西南風影響，氣溫會略降一到兩度。今天南部因為雲多又會下雨，高溫降到卅三到卅四度，北部、東北部和花蓮則為卅五到卅六度，但要注意內陸地區仍可能來到卅六度以上。周日到下周二，受到太平洋高壓再度增強影響，全台又會恢復高溫炎熱天氣。

至於該在巴士海峽昨生成的熱帶性低氣壓，王品翔說，今天離台灣最接近，不排除中心接觸南部陸地後登陸，或掠過恆春近海離開。但生成今年第三號颱風「辛樂克」機率小。該熱帶性低氣壓接近會為台灣帶來雨勢，南部今天整天有雨，東南部、恆春半島有機會大雨，午後各地山區、北部和東北近山區平地也要慎防大雨。