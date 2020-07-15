口腔癌篩檢量掉4成 菸檳族快受檢

口腔癌是台灣青壯年男性最常見的癌症，每年奪走3000多人性命，今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，口腔癌篩檢量硬生生掉了四成，衛福部國健署呼籲，年逾30歲菸檳族趕緊做篩檢，以免增加死亡風險。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，口腔癌是台灣男性10大癌症死因的第4位，也是青壯年男性最常見的癌症之一。據2017年癌症登記資料顯示，男性口腔癌發生個案人數有7058人，每天有19位口腔癌新發生案，其中30至64歲中壯年發生人數高達7成；另依去年死因統計，當年有3425人死於口腔癌。

馬偕醫院耳鼻喉科主任呂宜興表示，受新冠肺炎影響，今年1月下旬後，民眾減少進出醫院，各科看診人數都大減，耳鼻喉科減少五成，一直到6月解封，醫院看診人數才回溫。

即便如此，呂宜興說，耳鼻喉科看診與檢查人數增幅仍緩慢，現在進醫院仍得戴口罩，而做口腔癌等相關口腔黏膜檢查得脫下口罩，讓不少民眾有顧慮，6月國內疫情解封，至今受檢者僅回溫一成多。

另外，醫院配合國健署至工廠、工地等進行口腔癌高危險群篩檢活動，至今仍因疫情暫停，也使得口腔黏膜檢查篩檢數下降。

國健署表示，口腔黏膜檢查3分鐘就能揪出癌前病變，是由醫師目視及觸診口腔黏膜檢查，診斷是否有疑似癌前病變或癌症病兆。目前經口腔黏膜檢查，發現7成6為癌前病變及早期癌症，若及時接受治療，5年存活率可高達8成5。呼籲30歲以上有菸檳習慣的人，請踴躍接受政府補助的每2年1次口腔黏膜檢查。