3月男嬰患日本腦炎 全台最幼

聯合報 / 記者陳婕翎／台北報導
一名彰化縣3個多月男嬰罹患日本腦炎，成為台灣史上年紀最小確診者。圖／聯合報系資料照片
一名彰化縣3個多月男嬰罹患日本腦炎，成為台灣史上年紀最小確診者。圖／聯合報系資料照片

七月才剛過一半，繼前一周國內新增五名日本腦炎確定病例，衛福部疾管署昨天公布，國內又新增四例日本腦炎病例，其中一名三個多月大男嬰感染日本腦炎，為日本腦炎自民國88年列為法定傳染病以來，最年幼案例。

疾管署提醒，日本腦炎疫苗得滿15個月才能施打，建議家長做好防蚊措施，避免孩子感染。

疾管署防疫醫師林詠青表示，除了彰化縣大村鄉的三個月大男嬰，其他三名案例分別在南投市租屋的台中市潭子區五十多歲男性、新北市三重區六十多歲男性、桃園市八德區四十多歲男性。四名患者住家或活動地附近皆有養豬場、水稻田及鴿舍等，研判因此遭病媒蚊叮咬而感染。

林詠青表示，彰化縣大村鄉三個多月男嬰於六月下旬高燒不退，病程惡化，甚至抽搐，醫師驚覺恐出現腦炎症狀，轉至大醫院救治。

日本腦炎疫苗是活性減毒疫苗，幼兒需十五個月以上才可接種，建議家裡有未到接種年紀的孩子，應加強防蚊措施；若小於兩個月，不建議使用含敵避成分防蚊液，蚊媒較多季節應避免外出。

日本腦炎 疫苗 防蚊

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