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換肝兩千例達成 陳肇隆談人生第一台換肝手術

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
高雄長庚肝臟移植團隊在名譽院長陳肇降帶領下，今天完成第2000例肝臟移植手術。 圖／本報資料照片
高雄長庚肝臟移植團隊在名譽院長陳肇降帶領下，今天完成第2000例肝臟移植手術。 圖／本報資料照片

高雄長庚名譽院長陳肇隆今天完成第2000例肝臟移植手術，陳肇隆有亞洲換肝之父之稱，1984年完成亞洲首例成功的肝臟移植手術，回想手術過程，驚滔駭浪，過程歷歷在目。

陳肇隆回想，36年前，那位患者因為食道靜脈瘤破裂，大量吐血，陷入肝昏迷、休克，從內科加護病房直接推到手術室搶救。第一位捐肝者剛好有十二指腸潰瘍穿孔病史，腹腔極度粘黏，手術5小時，緊接著27小時的受肝手術，病人在麻醉後逐漸蘇醒，肝功能也恢復了。

這次手術率先採用腦死定義，當時曾受到各界的爭議與討論，當時的首席檢察官陳涵也表示關切。陳肇隆為什麼要冒著被起訴、甚至坐牢的風險來為病人動手術。他說，1984年台灣還是「萬年國會」的年代，很難期待國會可以主動訂定前瞻性法律，他只好在周延而縝密的準備之下，挑戰法律尺度，突破腦死亡觀念，才可能在那樣的時空推動器官移植醫學，挽救器官衰竭的病人。

當時多位醫界、法界專家、大老透過媒體表示，這手術不合法律規定，當時陳肇隆33歲。在此之前，日本的和田壽郎教授在北海道札幌醫學大學，做了相同的腦死亡觀念突破，但在日本，捐贈者的腦死判定程序和受贈者的移植手術適應症都受質疑，而且受贈者不幸過世。因此和田教授被檢察官指控，涉嫌雙重謀殺而纏訟多年。

陳肇隆說，在台灣我們採用比歐美更嚴格的腦死判定基準與判定程序，面對質疑，很明快的公布所有病歷資料。因此逐漸獲得社會各界的認同，並促成腦死亡觀念的共識，當年聯合報的社論主張推動臟器移植立法，副題就是「從長庚醫院創臟器移植新猷談起」。

更重要的是第一例換肝病人順利出院，成為亞洲第一個成功的肝臟移植手術，更從而促成亞洲第一個腦死亡器官移植立法，比日本早10年、韓國早12年，帶動台灣移植醫學的蓬勃發展，也為3年後的第一例心臟移植、7年後的肺臟移植鋪路。

如今說來水到渠成，但十年磨一劍，這是陳肇隆多年努力的成果。

他說，台灣第一個走上國際舞台的外科醫師是台大的林天祐教授，首創手指切肝法，在四十多年前就有機會，應邀撰寫英文教科書的章節。可是當時沒有醫學插畫家可以幫他畫插圖，透過他的學生，也是陳肇隆恩師、時任長庚大學校長張昭雄的推薦，找陳肇隆幫他畫手術插圖。

當時陳肇隆是第三年住院醫師，也沒有看過肝臟手術，為了把圖畫好，只好把相關資料都找來讀，包括肝臟解剖學、肝臟手術，還有林天佑的論文等。陳肇隆說，只要下了工夫就會產生興趣，當時他依稀覺得肝臟外科在可以預見的未來，最大的突破會是肝臟移植，也因為這樣的機緣，肝臟移植就成為他這一生醫療生涯的志業。

1983年底，陳肇隆決定投入肝臟移植領域，籌備工作千頭萬緒，那時台灣還沒有進口上市的器官保存液，只能從文獻上找到配方，在製劑室自行調配。剛研發的抗排斥新藥環孢靈（Cyclosporine）還沒有得到美國食品藥物管理局（FDA）的認證，只有在美國和西歐有限的幾個醫學中心進行人體試驗，他必須提出人體試驗計畫，自己去瑞士，到開發環孢靈的山徳士(Sandoz)藥廠，爭取並引進亞洲第一批的環孢靈，用在最早期的病人。

其實連手術器棫都找不齊， 陳肇隆說，巿面上找不到的、未上市的手術工具、器械，只能找工務處、儀器課模擬自行製作。而且當時全台灣，除了陳肇隆以外，沒有任何其他的外科、麻醉、護理人員，看過肝臟移植手術，他只能利用每個周末，以狗和豬來做動物實驗，模擬實際的手術情境，訓練換肝小組。

陳肇隆說，從1984年的第一例，，第一個十年，只完成16例。第二個十年，完成219例，重點是研究發展活體肝移植，讓台灣居國際領導地位。第三個十年， 958例，著重在經驗傳承與醫援國際。30多年來一步一腳印、紮紮實實的工作與成長。迄今高雄長庚醫院是全國最大、最優的肝臟移植中心，在活體肝移植維持全球最高的存活率。

高雄長庚名譽院長陳肇隆主辦「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」，今年二月在高雄佛光山佛陀紀念館登場，多位國際重量級學者出席。圖／本報資料照片
高雄長庚名譽院長陳肇隆主辦「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」，今年二月在高雄佛光山佛陀紀念館登場，多位國際重量級學者出席。圖／本報資料照片
「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」今年二月在高雄佛光山佛陀紀念館登場，高雄長庚名譽院長陳肇隆以「活體肝移植的優化策略」為主題進行演講。圖／本報資料照片
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高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆醫學成就非凡，愛種樹的他多年來讓高雄長庚醫院周遭綠意盎然，綠覆率居全台醫療院所之冠。圖／本報資料照片
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高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆醫學成就非凡，背後為星雲大師親筆墨寶。圖／本報資料照片
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手術 器官 長庚

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