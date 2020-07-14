金門染牛結節疹 至今撲殺焚化90頭牛
農委會牛結節疹緊急應變小組表示，截至今日為止，金門已累計完成牛場疫情訪視478場，金門畜試所今無新增案例，周邊場新增1場1頭，撲殺2場5頭，累計案例場39場，已完成撲殺90頭並進行焚化銷毀。
為避免蚊蠅及壁蝨等病媒將疫病傳至其他牧場或台灣、澎湖及馬祖等金門以外地區，農委會表示，將協調交通部加強船舶航空器殺蟲。
農委會表示，持續協調金門縣政府對案例場疑似罹病牛隻進行人道撲殺，並加強4個陽性鄕鎮牧場周邊及料羅港區病媒殺滅消毒工作。今已再委請農科院派員前往協助採樣及疫情調查，同時責請金門以外其他縣市動物防疫機關啟動轄內養牛場疫情訪視，目前並無疑似案例。
農委會說，持續透過產業團體及群組加強宣導牛結節疹預防及控制資訊，請各地酪農及肉牛飼養農民，自主落實畜牧場人車（含運輸車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，特別是防蚊蠅等病媒防治措施，如病媒原清除、加設捕蚊燈，維護牛隻健康及財產安全。
農委會強調，牛結節疹非人畜共通傳染病，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。國內養牛業者應加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作。
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