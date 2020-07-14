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亞洲換肝之父完成兩千例手術 陳肇隆每一次都全力以赴

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆醫學成就非凡，愛種樹的他多年來讓高雄長庚醫院周遭綠意盎然，綠覆率居全台醫療院所之冠。圖／本報資料照片
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆醫學成就非凡，愛種樹的他多年來讓高雄長庚醫院周遭綠意盎然，綠覆率居全台醫療院所之冠。圖／本報資料照片

高雄長庚肝臟移植團隊在榮譽院長陳肇隆帶領下，今天完成第2000例肝臟移植手術。距離上次第1000例於2012年完成，僅短短8年，陳肇隆又創下新紀錄。但陳肇隆追求的不只是手術數量，長庚團隊肝移植手術的五年存活率超過90%，是文獻上最高存活率。 

寫下肝移植手術兩千例手術的紀錄，五年存活率超過90%，但陳肇隆依然謙虛的表示，還要爭取更好的成績。他表示，活體肝臟移植不比其他手術，因為是健康人的愛心，讓換肝者的生命多了一個機會，在健康人身上動力，更不容出錯。他說，每一個病例都是不同的挑戰，每次都必須全力以赴。

陳肇隆今年5月13日剛為大甲鎮瀾宮董事長顏清標進行肝臟移植手術，今率移植團隊完成第2000例肝臟移植手術。陳肇隆的女兒陳之逸，目前在高雄長庚擔任住院醫師，昨天擔任第二助手，跟在陳肇隆旁邊學習肝臟移植手術。

陳肇隆被譽為「換肝之父」，是台灣及亞洲肝臟移植的開拓者，1984年完成亞洲首例成功的肝臟移植手術，並率先採用腦死亡定義，促成台灣在1987年達成亞洲第一個腦死亡器官移植立法，比日本、韓國早了10至12年，促成台灣器官移植醫學的蓬勃發展，1997年完成亞洲首例一肝兩受的分割肝移植手術。

陳肇隆30年多來在肝臟移植領域，創立多項世界紀錄，在活體肝移植維持全球最高的存活率之一。1994年完成台灣首例兒童活體肝移植， 1997年完成全球首例未輸血活體肝移植，1999年完成台灣首例成人活體肝移植，2002年完成華人首例活體雙肝移植，2006年全球首創例行顯微膽道重建，2013年完成台灣首例第2單一小節肝移植，2020年達成2000例肝臟移植手術。

2006年在American Journal of Transplantation發表活體肝移植治療膽道閉鎖症，五年存活率98%、2008年在Transplantation發表活體肝移植治療肝癌，五年存活率90%，都是文獻上最高的存活率。30多年來不斷突破與精進的紀錄，奠定肝臟移植的國際學術地位。

陳肇隆對活體肝移植技術與策略發展多項創新，發表SCI學術論文500多篇，並擔任American Journal of Transplantation副主編及Annals of Surgery、Transplantation、Liver Transplantation等學術期刊編委，同時進行相關之基礎研究，帶動相關醫療科技之發展，培訓國內外肝臟移植醫師360餘名。

2019年，陳肇隆獲得國際肝臟移植醫學會終身成就獎，並擔任2020-21年國際活體肝移植學會會長。今年二月更在高雄佛光山佛陀紀念館，舉辦「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」，多位重量級專家與會。

陳肇隆今晚在臉書發文指「高雄長庚肝臟移植團隊第2000例肝臟移植手術，順利完成，向團隊的同仁表示辛苦了，共享完成第2000例肝臟移植手術的榮耀。

「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」今年二月在高雄佛光山佛陀紀念館登場，多位重量級專家與會。圖／本報資料照片
「國際活體肝移植研究會第四屆世界大會」今年二月在高雄佛光山佛陀紀念館登場，多位重量級專家與會。圖／本報資料照片

手術 長庚 佛光山佛陀紀念館

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