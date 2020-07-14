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亞洲「換肝之父」陳肇隆率團隊 完成第2000例換肝手術

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆是全球肝臟移植權威，更是第一位榮獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎的華人。圖／本報資料照
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆是全球肝臟移植權威，更是第一位榮獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎的華人。圖／本報資料照

有亞洲「換肝之父」稱譽的高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆今晚宣布，高雄長庚醫院肝臟移植團隊順利完成第2000例肝臟移植手術，他所帶領的肝臟移植團隊邁入新的里程碑。

高長庚名譽院長陳肇隆5月剛幫大甲鎮瀾宮董事長顏清標父子完成肝臟移植手術，6月受訪時，他談及換肝成功案例，當時還停留在1900多例，不到月餘時間，肝臟移植團隊的換肝成功案例刷新紀錄，今晚達成第2000例目標。

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆是全球肝臟移植權威，更是第一位榮獲國際肝臟移植醫學會終身成就獎的華人，這個獎項全球獲獎人數不到20人。陳肇隆今年70歲仍保有好體力，海內外求診病患絡繹不絕，需要長時間執刀的換肝手術也不構成威脅。

陳肇隆醫學成就非凡，1984年完成亞洲首例肝臟移植手術，並促成台灣在1987年達成亞洲第一個腦死亡器官移植立法，之後陸續完成台灣首例活體肝臟移植、亞洲首例一肝兩受移植等重大手術。近來高雄市長補選，還一度是國民黨鎖定徵召參選的高雄在地優秀人才。

高雄長庚醫院肝臟移植團隊順利完成第2000例肝臟移植手術，陳肇隆帶領團隊邁入新的里程碑。圖／取自陳肇隆臉書
高雄長庚醫院肝臟移植團隊順利完成第2000例肝臟移植手術，陳肇隆帶領團隊邁入新的里程碑。圖／取自陳肇隆臉書

手術 長庚 器官

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