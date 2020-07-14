冷氣噴出10幾隻飛行蟑螂 神人曝30分鐘解決辦法

台灣近日連連高溫，在這樣的炎熱氣溫下，家家戶戶難免都會開冷氣，日前就有網友發文，半夜聽到冷氣口有沙沙聲，不看還好，一看就是幾十隻蟑螂從冷氣飛出來，直接目睹眾人最怕的飛行蟑螂，但網友卻只花30分鐘淡定處理蟑螂問題，讓其他人相當佩服。

原po在ptt版上回文一篇去年「冷氣頻繁噴出大蟑螂」的閒聊話題，表示自己也遇到相同情形，一樣是在夏天時，舊冷氣有一段時間沒清洗，某天半夜聽到冷氣口的沙沙聲，接著馬上看到幾十隻蟑螂從冷氣裡面飛出來，瞬間客廳滿是飛天蟑螂，原po為了不打擾睡覺的家人，冷靜的拿起殺蟲劑走到冷氣下，把出風口的部分噴過一遍。

噴完後，原po表示接下來的做法是，把客廳的空間都噴灑過一遍，接著把大門關上，自己回到房間關門等約莫半小時，等到蟑螂差不多都沒動靜的時候，再打開大門通風，然後用掃把把蟑螂屍體掃一掃。

原po說「其實看到飛天蟑螂不用太驚慌，一兩隻的話拿個拖鞋或報紙打一下，再不然拿藥噴一下就完了」，但重要的是後續清潔，因為蟑螂什麼東西都吃，連塑膠跟濾網也吃，老舊冷氣機常常又髒又窄，藏著很多食物，因此蟑螂很愛躲在裡面繁殖，最後就是平時廚餘跟垃圾要倒乾淨，直呼「蟑螂其實不可怕，就當成一般的打掃，用平常心去面對就可以了」。

不過原po如此冷靜淡定的做法，讓其他網友相當佩服，紛紛留言「你到底經歷了什麼，怎麼有辦法這麼冷靜...」、「誰跟你平常心！！！」、「十隻不要說飛天，在地上爬我就崩潰了」、還有人搞笑回應「十幾隻應該要放火燒屋了」、「根本蟑螂航空母艦」。