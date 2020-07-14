疫後國際觀光超前部署 觀光局擬加強數位行銷

受到新冠肺炎疫情影響，觀光產業受創甚深，為了維持台灣觀光的聲量討論熱度與達標，一年一度的「駐外辦事處行銷推廣研討會議」今天以視訊方式登場，會議聚焦討論疫後市場振興策略及開放邊境後，應立即啟動各項振興作為，像是加強數位行銷、辦理虛擬推廣活動、推出FIT或適合團體旅客之CP值高的個人化旅遊產品等，以儘速恢復來台市場規模。

根據觀光局統計，台灣觀光已連續5年挑戰千萬人次，2019年來台人次再創歷史新高紀錄，讓台灣觀光邁向新的里程碑，不過今年受到疫情影響，導致來台觀光人數銳減。

為此，觀光局今以視訊方式和各駐外辦事處開會討論，希望能隨時運用不同的露出通路讓台灣的美好持續被看見，期能讓台灣成為國際旅客疫後出境旅遊的首選目的地之一。

相應各國於疫後爭取國際旅客之競爭，交通部觀光局除於6月間分別聽取各市場Inbound旅行社業者之建議外，也密集與各駐外辦事處研商，掌握駐地觀察的第一手市場發展及趨勢，並共同擬定疫後有助快速拓源的行銷策略，好在邊境開放後加速恢復來台旅客人次水準，擴大觀光產業復甦力道。

各辦事處針對疫後市場振興均提出不同的對策，交通部觀光局也要求務必配合疫情影響民眾出國旅遊之需求加強數位行銷、辦理虛擬推廣活動、推出FIT或適合團體旅客之CP值高的個人化旅遊產品以為因應。

像是日本市場將包裝日NHK於台灣拍攝日劇「路」景點旅遊產品，藉以創造話題吸引日本旅客，並配合山脈主題進行異業合作，擴大宣傳效益；韓國市場將邀請知名登山家來台拍攝紀實節目，加強宣傳台灣健康旅遊主題；歐美市場除加強與OTA的合作推廣外，將以廣播或拍攝英語宣傳素材，深度介紹台灣之美；東南亞及大陸港澳市場則透過轄區主力旅行社與各式媒體辦理防疫安心旅遊踩線活動，並與航空公司合作推出優質行程產品廣告合作，儘速爭取國際來台市場復甦及成長。

觀光局長張錫聰局表示，全球觀光市場受新冠肺炎疫情之影響較2003年的SARS更鉅，來台旅客恢復去年水準將需要一段復原期，疫情趨緩後各國雖以國內旅遊優先，但一旦邊境開放後，交通部觀光局將面臨各國爭取國際旅客的激烈競爭，交通部林佳龍部長亦關心本局的海外行銷策略與作為，請各駐外辦事處在駐地務必就各目標市場變化及早佈署，同時應擬具疫後有助快速拓源的短中長程行銷策略，以因應多變的市場需求。