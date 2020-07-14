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南投今飆39.5度又奪全台最高溫 恐是這因素失準
國道三號南投服務區今又飆出全台最高溫39.5度，而該測站屢飆高溫，引起氣象局長鄭明典好奇率員勘查，認為是溫度感應器太靠近水泥地影響數據。管理該測站的日月潭氣象站表示，局長有交代持續觀察評估，是否搬遷測站將再討論。
位在國道三號南投服務區邊坡上的無人自動測站，設立約1年時間，但今年夏天屢測得高溫，5月10日午後還一度測出40度，刷新今年以來最高溫紀錄；前天（12日）至今則連3天測出38度以上高溫，今更以39.5度又成為全台最高溫。
氣象預報員曾分析南投出現40度高溫的可能有3個成因，一是鋒面位在北邊，南投屬風前暖區，本來就會比較熱；二是因為5月10日當天天氣晴朗，太陽加熱效應強導致；三是南投本身是盆地地形，很適合暖空氣聚集。
而因南投服務區測站真的太常登上中央氣象局高溫排行榜，且總是名列前茅，令氣象局長鄭明典感到好奇，為此專程南下前往現場勘查。
日月潭氣象站主任張永政說，局長上周帶隊確實有帶隊視察，發現附近有水泥塊吸熱，可能影響氣溫的觀測；加上南投服務區位在南投市東側山坡上，而南投市是盆地，在太平洋高壓影響下，白天太陽加熱，氣溫易上升，又不易散去。
此外，該測站所在的服務區內常有遊客車輛怠速排放熱氣，也都可能是導致高溫的原因；張表示，高溫成因與環境關係需花時間監測，局長因此指示持續觀察評估，以求正確溫度，若真是水泥地影響測站，是否搬遷測站將再行討論。
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